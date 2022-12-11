行腳三千里路尋覺味 蔡招娣端出《小農餐盤》48道

來自卓蘭務農家族的蔬食園地專欄作家蔡招娣，10日在台中市惠中寺舉辦新書《小農餐盤‧48道人間覺味》分享會，蔡招娣透過影片分享2年來行腳三千里農路，側寫逾40位台灣農民以科技、創新翻轉傳統農業，以及食材從土地到餐桌故事，有人生況味及蔬食料理。佛光山中區總住持覺居法師讚嘆，「捧讀之，口角生津，心弦為之悸動」。
記者金武鳯/台中報導
4年前，蔡招娣從服務37年的建築設計經理人退休，以全職義工擔任惠中寺文宣組組長，報導社會善美事蹟，出版「小農餐盤」是其中大事件。她說，父親蔡漢泉一生務農，讓她更能從離農子弟視角，用擁抱文學的夢想與筆觸，記載耕農與土地的連結、產物與生存、生活的關聯，及艱苦與老天博弈的精神。前農委會主委彭作奎序文，肯定蔡招娣書中提供的正能量，讓看似平凡的農產品，注入信念與價值，成為自然介翡翠。
蔡招娣分享，走過三千里蜿蜒農路，結識很多散落台灣各角落默默耕耘的良善好農，諸如羅益勝因目睹慣性農法的農藥噴灑造成小鳥死亡，改以自然農耕種植香草；從回鄉米到守護退役耕牛的林家良，用友善耕種讓民眾吃的米飯健康回香；女農蔡心蓮前往日本研習農業知識，多元女性角色，成為務農女力代表，一個個都是翻轉傳統農業典範。。
書中記載一則則為土地奉獻一生的小農故事，也羅致48道蔬食料理，是由廚師林寶秀等人，將在地當季食材苦瓜、火龍果、南瓜以及藍莓等蔬果，料理成春、夏、秋、冬四季蔬食，讓大眾在家也能烹調人間美味，食在齒香。其中包括蔡招娣以低生糖飲食減重秘方滷豆腐和豆薯沙拉，成功找回健康，分享讀者。
覺居法師表示，《小農餐盤》的每一篇文章，都能感受蔡招娣悲憫心腸，以及細膩入微觀察力，在她筆下，再尋常的食物都蘊藏深厚感情，一如背天面土純樸農民溫厚情素，「捧讀之，口角生津，心弦為之悸動」。
《小農餐盤》由人間福報社出版，社長妙熙法師說，蔡招娣出身農家，親訪小農感同身受，每道蔬食背後，都是農民飽嘗風霜與艱辛的人生故事，字字情切為小農發聲，令讀者心有戚戚焉。而當佳餚入口咀嚼，妙中滋味化為舌尖上的體悟，就是「覺」，《人間福報》推廣蔬食護生不遺餘力，希望讀者一起珍惜農作糧食，減碳救地球。