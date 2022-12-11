理科太太引爆爭議「1799元課程內容」揭密！平台首回應了
百萬YouTuber理科太太（陳映彤）以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，售價1799元，結果課程賣了400多萬元，卻引爆爭議，掀起各界撻伐，因爲在台灣「諮商屬於醫療行為」，她的身分也非該領域專業，她事後表示課程內容沒有諮商，也不會幫學員諮商，更不會做違法的事。對此，平台Hahow好學校也做出回應了。
娛樂中心／綜合報導
理科太太販售諮商筆記再度引起爭議，就算本尊親上火線回應也無法平息風波，而上架課程的平台也備受質疑。對此，Hahow好學校也發聲回應，表示「課程本身是不會涉及心理治療的，如果學員們有心理諮商的需求，我們建議還是需要尋求專業諮商心理師的協助」。
平台解釋，該課程是以理科太太的諮商實踐經驗為主，因理科太太意識到認識自己、覺察情緒是很重要的事。平台也說明，該課程內容主要會分享的是「理科太太自身怎麼實踐自我覺察、並造成改變」，且課程內容資訊也諮詢過專業諮商心理師，並不會實質替學生諮商或心理治療，「期待這堂課程，是能夠讓更多希望產生改變或甚至是需要幫助的人，更容易踏出探索自己的那一步」。
而針對爭議，理科太太的經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示，課程內容絕不會違法，也給出3點聲明，第一「真的很感謝，也絕對會聽取專業人士的指教，絕不違法、不越界」、第二「大家有發言的權利，我也有發言保護粉絲的權利」和第三「最後，感謝非常多因為看了我們的頻道，真的踏進諮商的網友留言支持，你們很棒，希望每一個有需求的人，都能舒適的自我覺察、擁抱情緒」。（編輯：郭佩蓉）