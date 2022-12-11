獨／理科太太心理諮商課惹議！發3點聲明：不會提離婚

理科太太惹議！呂秋遠痛批「污辱專業人士」酸她：很聰明

▲理科太太與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，卻引爆爭議，掀起各界撻伐。（圖／翻攝自理科太太IG）
▲理科太太與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，卻引爆爭議，掀起各界撻伐。（圖／翻攝自理科太太IG）

娛樂中心／綜合報導

YouTuber理科太太（陳映彤）以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，售價1799元，結果課程賣了400多萬元，卻引爆爭議，掀起各界撻伐。對此，律師呂秋遠就表示：「一個人很聰明，懂得規避法律，不代表可以規避社會責任」。

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呂秋遠在臉書發文，表示理科太太開「諮商筆記」課程，引起許多人，特別是專業人士的反彈，「為什麼諮商過100多小時，就可以開設『陪你一段』的『課程』，如果是這樣，那麼一般人去律師那裡諮詢100小時，就可以『陪伴』當事人開庭嗎」？

▲理科太太將過去心理諮商的經驗，製作成150分鐘的線上課程販售。（圖／翻攝理科太太臉書）
▲理科太太將過去心理諮商的經驗，製作成150分鐘的線上課程販售。（圖／翻攝理科太太臉書）
呂秋遠坦言，很多人都認為心理師只要陪人聊天就可以收錢，真好賺，我也來陪聊好了。但卻不知道心理師的所有回應都需要經過訓練，透過一個人的言談，去理解對方的感受與思考模式，進一步去找到察覺與改變的方法與可能。「理科太太的筆記，問題也就在這裡，她進一步加深了一般人的印象，只要買筆記，就可以理解諮商是什麼。理科太太標榜理科，但是所作所為一點都不理科，因為諮商是科學、是專業，不是閒聊，不是靠一百小時，就可以讓心理健康出現狀況的人，得到專業撫慰與回應。如果認為諮商師只是閒聊，民眾如何建立對諮商師的信任？又怎麼會願意在發現困難時，找專業諮商師協助」？

▲理科太太（陳映彤）以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，豈料卻引發質疑。（圖／翻攝自理科太太臉書）
▲理科太太（陳映彤）以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，豈料卻引發質疑。（圖／翻攝自理科太太臉書）
呂秋遠說，理科太太很聰明，開宗明義說，我不是在做諮商業務，我只是把心得分享給大家，當然表面上不會觸犯心理師法第42條，反正她的受眾會買單，不過就是商業行為而已。但是，對於專業人士來說，買了這份100小時的諮商筆記，就可以「陪伴度過最難過的時候」，傷害性不高、污辱性極強

最後，他也在文末感嘆：「一個人很聰明，懂得規避法律，不代表可以規避社會責任，而社會責任倘若不存在於這個人身上，只剩下銅臭味，甚至認為質疑她的人就是酸民，那也無話可說了」。

對此，平台也發聲回應，表示「課程本身是不會涉及心理治療的，如果學員們有心理諮商的需求，我們建議還是需要尋求專業諮商心理師的協助」，該課程內容主要會分享的是「理科太太自身怎麼實踐自我覺察、並造成改變」，且課程內容資訊也諮詢過專業諮商心理師，並不會實質替學生諮商或心理治療，「期待這堂課程，是能夠讓更多希望產生改變或甚至是需要幫助的人，更容易踏出探索自己的那一步」。（編輯：郭佩蓉）


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