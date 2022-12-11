理科太太惹議！呂秋遠痛批「污辱專業人士」酸她：很聰明

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呂秋遠坦言，很多人都認為心理師只要陪人聊天就可以收錢，真好賺，我也來陪聊好了。但卻不知道心理師的所有回應都需要經過訓練，透過一個人的言談，去理解對方的感受與思考模式，進一步去找到察覺與改變的方法與可能。「理科太太的筆記，問題也就在這裡，她進一步加深了一般人的印象，只要買筆記，就可以理解諮商是什麼。理科太太標榜理科，但是所作所為一點都不理科，因為諮商是科學、是專業，不是閒聊，不是靠一百小時，就可以讓心理健康出現狀況的人，得到專業撫慰與回應。如果認為諮商師只是閒聊，民眾如何建立對諮商師的信任？又怎麼會願意在發現困難時，找專業諮商師協助」？
呂秋遠說，理科太太很聰明，開宗明義說，我不是在做諮商業務，我只是把心得分享給大家，當然表面上不會觸犯心理師法第42條，反正她的受眾會買單，不過就是商業行為而已。但是，對於專業人士來說，買了這份100小時的諮商筆記，就可以「陪伴度過最難過的時候」，傷害性不高、污辱性極強。
最後，他也在文末感嘆：「一個人很聰明，懂得規避法律，不代表可以規避社會責任，而社會責任倘若不存在於這個人身上，只剩下銅臭味，甚至認為質疑她的人就是酸民，那也無話可說了」。
對此，平台也發聲回應，表示「課程本身是不會涉及心理治療的，如果學員們有心理諮商的需求，我們建議還是需要尋求專業諮商心理師的協助」，該課程內容主要會分享的是「理科太太自身怎麼實踐自我覺察、並造成改變」，且課程內容資訊也諮詢過專業諮商心理師，並不會實質替學生諮商或心理治療，「期待這堂課程，是能夠讓更多希望產生改變或甚至是需要幫助的人，更容易踏出探索自己的那一步」。（編輯：郭佩蓉）