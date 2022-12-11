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中職／統一球團做公益　巡迴專車開到台東關懷盃

▲統一獅球團巡迴列車開到台東關懷盃(圖/統一獅球團提供)
▲統一獅球團巡迴列車開到台東關懷盃(圖/統一獅球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

體現原住民文化與精神的原民基層棒球指標賽事【關懷盃】今年移師臺東開打，在原棒協長期耕耘下，關懷盃邀請賽不論規模或內容皆持續成長，年年吸引眾多學校報名參與，堪稱棒球豐年祭。今年邁入第29屆更是有高達65支球隊參賽，為歷年最高紀錄。而本屆則以泰雅族語「Mubuy」為賽事口號，意即傳承，期許所有小球員們都能傳承下許多學長的經驗，在勇敢追逐棒球夢的同時，也不要忘記打棒球的初衷。

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中華職棒統一7-ELEVEN獅隊致力推廣在地基層棒球，休賽期間皆有成立巡迴專車，安排前往臺南各層級學校棒球隊與學生近距離互動，近年來更攜手集團品牌「統一麵包」前往花東關懷盃賽事，帶著營養滿分、美味可口的麵包以實際行動支持小球員，讓原民小選手們除了在原棒協安排下能接受球隊現役選手指導外，也能在賽事期間補充即時能量、保持體力衝刺一波。


不僅統一麵包，今年亦攜手集團另一長青明星商品「統一脆麵」為關懷盃增添另一亮點，50多年來陪伴著許多人長大的統一脆麵，也在賽事當中把學長們小時候的味道如同本屆關懷盃口號「Mubuy」一般，傳承予參賽的小球員們，希望大家都能爽快、豪邁的大口咬下脆麵，在補充能量的同時也能燃燒心中最熱血棒球魂，將原棒協所培育的無數個棒球大學長們所傳承的經驗吸收、勇敢追逐自己的棒球夢，成為棒球場上那藍天紅土之外最美的風景。


而本屆獅隊前往關懷盃另尚有重要任務，將把長期合作夥伴「輝葉按摩椅」於聯名主題日公益拍賣活動中所募得之獎助學金3萬元，送到台東縣立泰源國中棒球隊手中幫助學校球隊發展。期盼這份搭載滿滿輝葉與1號隊友們的祝福，能帶給小將們更多無限的暖心支持、引領他們往夢想邁進。

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