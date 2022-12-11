台中市民野餐日湧萬人　盧秀燕帶在地名產分享

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今許多市民朋友帶著野餐籃、心愛的毛小孩及書本在野餐墊上享受愜意時刻。盧秀燕也拎著紅色野餐保冷袋現身，笑稱「我真的是來野餐的！」她說，她帶了洪瑞珍三明治、自己親手切的在地柿子、好友送的純栗子紅豆泥，還自備熱水瓶及咖啡，強調都是台中在地食材，連分裝的盒子也是環保再利用，並將柿子分享給阿布一家人及小貝，讓阿布大讚「甜度破表，有媽媽的味道」。
盧秀燕表示，台中是全國第二大城市，有900多座大大小小的公園，希望民眾到公園不只運動，也能一起野餐，因此創辦台中第一屆的市民野餐日，讓大家徜徉在幸福當中。她強調，中央公園是全台灣市中心最大的公園，面積67公頃，是台北大安公園的2.58倍，今超過萬人在中央公園四大區野餐，鼓勵大家面對台灣防疫逐漸解封，悶了兩三年後，能跟所愛的人、親朋好友或左右鄰居相約走出戶外，甚至認識新朋友。
盧秀燕隨後也搭上高爾夫球車沿路和野餐民眾打招呼，跟民眾、毛小孩自拍，並發放聖誕節糖果餅乾禮盒給小小朋友。許多家庭準備野餐籃、鋪著限量紀念野餐墊拍照，並帶著小朋友聽故事媽媽劇場，台中市的城市吉祥物石虎也現身跟大小朋友合影，現場氣氛極為chill!
建設局長陳大田表示，在美樂地公園場域舉辦首屆台中市民野餐日，是建設局創新努力的目標。許多市府同仁不但邀請親朋好友一同參與，也以使用者的角度衡量公園環境軟硬體設備。陳說，中央公園以低碳、智慧、創新的城市治理概念，打造全齡友善共融空間，今日許多市民朋友也充分利用大眾運輸工具前來現場，同時也將現場垃圾打包帶走，具體行動響應低碳環保愛地球