又是違規撞輕軌 肇事者除高捷索賠外恐依公共危險罪論處
又是一起未遵守交通號誌碰撞輕軌交通事故，高雄1名56歲張姓計程車司機今(11)日下午1時30分左右，行經鼓山區大順一路、南屏路口時未依號誌「違規」左轉，攔腰撞上前往西子灣方向的列車，造成輕軌龍華國小站至愛河之心站交通受影響，所幸無人受傷，經評估後列車於2時20分許恢復行駛，高捷公司也將向張男索賠車禍損失。這起事件已是今年輕軌第14件事故！
記者張文晃、郭凱杰／高雄報導
今天下午1點半，輕軌列車與一輛計程車發生碰撞，幸好輕軌乘客及計程車駕駛均未受傷，警方調查，張男當時是沿大順一路往西行駛，經南屏路口時，不顧一旁的禁止左轉號誌，且不聽從路口義交人員指揮，強行要違規左轉進入南屏路，未料攔腰撞上同向的輕軌列車，拖行約10公尺才停下。所幸車上旅客及計程車駕駛均未傳出受傷。
鼓山警方局、捷運警察隊獲報立即趕赴現場，事故約40分鐘後，闖入軌道的計程車被拖離現場，由警方在現場採證，釐清事發原因及受損範圍。至於車上旅客，則由高捷人員安排至其他站點轉乘列車繼續行程。
高捷本月9日才發生死亡車禍，李姓機車騎士行經凱旋路與二聖路口時右轉，因闖入輕軌軌道遭疾駛而過的列車撞上，當天下午5時許拔管宣告死亡，成為輕軌通車以來第一起死亡事故。未料不不到2天，又有違規計程車闖入軌道釀禍。
高捷公司表示，行經輕軌運行路段，違規造成列車受損，不但有損害賠償、交通違規罰款，還會視情況以公共危險罪論處，該案後續如警方確定肇事責任為計程車駕駛違規，將會進行求償。