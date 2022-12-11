一樣賣課程！理科太太惹議「愛莉莎莎爽賺千萬」 關鍵曝
YouTuber理科太太（陳映彤）具有生物醫學工程師背景，以簡單方式分享理科常識，深受觀眾喜愛。她近日以自身諮商100多個小時的心理諮商經驗，與線上課程平台合作「販售諮商筆記」，遭到各界質疑、罵聲不斷；不過，同時在販售課程的YouTuber愛莉莎莎，短短2天就賺了1900萬元卻零爭議，其實背後關鍵在於「有無相關背景」。
娛樂中心／綜合報導
理科太太販售諮商筆記，售價1799元，課程賣了400多萬元，卻引爆爭議。她本人回應：「心理諮商一直以來有一層神秘的面紗，我努力想要鼓勵大家去認識自己，勇敢去諮商，但就是有些酸民，我的線上課程內容根本還沒有正式上線就開始要誤導別人。」更嗆酸民「惦惦啦」！
而相比同樣販售課程的愛莉莎莎，她傳授自媒體銷售學，將自己成為自媒體的商業經驗轉化為教學課程，短短2日就吸金1900萬元，也因為她本身就是自媒體高手，懂得操作話題，一手掌握流量密碼，所以不但沒有引起爭議，還被網友狂讚「真的是令我佩服」、「最強沒有之一」。
對此，網紅陳沂也在臉書發表看法，「基本上這並不違法，如果單純是個人經驗分享的話，就看你覺得理科太太的隱私，是否值得你花1799去買啦。我個人是覺得不值得，因為我對她的隱私並沒有興趣。」陳沂也說：「關於販售隱私這件事，當然是個人自由。只是身為公眾人物的我，不缺錢的話，是不會想販售個人隱私的。更何況，如果這個隱私不只是我自己的，還涉及其他朋友，我更是會好好保護。不然那些沒有話語權的人被攤在陽光下消費，真的很可憐」。（編輯：郭佩蓉）