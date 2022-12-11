MLB／有錢就是任性！大都會豪華稅可能抵過別隊總薪資

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根據「紐約郵報」記者Joel Sherman撰文指出，大都會陣中簽約、交易來的球員合約共有18張、高達3.4億美元(約台幣104.4億)，其中還包含今年季中遭球團指定讓渡的Robinson Canó也被算在內，球團還得處理6位獲得薪資仲裁資格的球員，預計將再花2700萬美元(約台幣8.3億)，再加上其他激勵獎金大約1800萬(約台幣5.5億)，光補齊26人名單，大都會可能就得付出3.45億美元(約台幣106億)，繳出7600萬美元(約台幣22.1億)左右的豪華稅。
這也導致明年大都會的團隊總薪資將會達到可怕的4.21億美元(約台幣129.3億)，Sherman雖然認為球團能將Carlos Carrasco以及James McCann交易掉來補強後援投手或其他強打，但也強調大都會可能今年光繳出的「豪華稅」，就已經能媲美某些球隊的總薪資。
明年賽季，包含匹茲堡海盜、坦帕灣光芒以及克里夫蘭守護者，這幾支「小市場球隊」的團隊總薪資分別為5380萬美元(約台幣16.5億)、7312萬美元(約台幣22.4億)、8570萬美元(約台幣26.3億)，確實都跟大都會隊所繳出的豪華稅相去不遠，海盜、光芒的總工資甚至還真的比大都會的豪華稅還要低。