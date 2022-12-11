《初戀》2集就看不下去！財經網美推《財閥家》：快落淚
Netflix原創日劇《First Love初戀》上架後，廣受各國劇迷好評。不過，財經網美胡采蘋卻不像多數人一樣深陷《初戀》的魅力，看兩集就看不下去，反而大推韓劇《財閥家的小兒子》，貼文一出，掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
胡采蘋在臉書粉專發文，表示日劇《初戀》看兩集就看不下去了，「我們這種被《東京愛情故事》、《101次求婚》、《愛情白皮書》、《東京仙履奇緣》、《長假》、《跟我說愛我》、《美麗人生》和《魔女的條件》養大的孩子，怎麼可能會被這種劇情擊倒」。
但她卻大推在影射韓國三星集團李秉喆（李在鎔爺爺）的韓劇《財閥家的小兒子》，「是真的超好看，一下子追了六集，其實李健熙也是幹掉大哥二哥才繼承集團，而三星家族的顏值就跟裡面的明星差不多，真實世界更血腥，直接拍成劇應該沒問題」。
她透露，《財閥家的小兒子》的劇情有提到亞洲金融風暴，讓她看了簡直快要落淚，「當時韓國就是那麼慘。雖然裡面講公司併購的有一些地方不合情理，不過整體瑕不掩瑜，精彩程度直追《Signal信號》，應該會和日劇《仁醫》、韓劇《信號》並列為我最喜歡的時空穿越劇。希望不要爛尾啊拜託」。
貼文一出，立刻掀起熱議，「《初戀》看不下去+1。《王后傘下》很厲害」、「《財閥家的小兒子》真的很精彩」、「同感！《長假》、《東京愛情故事》感動的要死，每次都準時收看，《First Love》我第一集都看不完」、「前兩集比較辛苦，後面兩集收尾很棒。韓劇節奏還是比較明快，但是這部是少數完成度很不錯的日劇」、「我也愛這部」、「宋仲基超帥，哈哈哈哈」、「財閥真的太好看」。（編輯：郭佩蓉）