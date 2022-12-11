德落魄貴族的皇帝夢！極右團體「帝國公民」企圖政變稱王

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組織核心人物是一位71歲的德國貴族後代，他自稱「海因里希十三世」（Heinrich XIII），祖先最早可追溯至西方9世紀的古老貴族家族「羅伊斯」（House of Reuss）；該貴族曾在神聖羅馬帝國時期統治帝國轄下的公國，在1918年前統治著德國東部圖林根邦（Thuringia）的部分地區。
羅伊斯家族成員會把每個兒子取名「海因里希」，以對神聖羅馬帝國皇帝亨利六世表示敬意，並用出生順序取名為一世、二世當作區別，名字會由1世取名至100世，直到該世紀結束或出生了100個男性嬰兒後才從1循環重新開始。
羅伊斯家族統治德國部分地區長達數百年，直到1918年德國革命。海因里希十三世就曾表示，自己的曾祖父海因里希二十七世，在第一次世界大戰時被迫退位，領地羅伊斯被併入今天的圖林根邦，並稱過去在他祖先統治下的人們生活十分幸福，與當今行政雜亂無章與不透明的日子相差甚遠。
帝國公民運動將海因里希十三世視為他們的領導人，甚至是復辟帝國後的統治者，除了落魄貴族這個「血統正確」的身分在，羅伊斯家族後代留下的諸多遺產，包括別墅與城堡也足夠支持整個組織召開秘密會議密謀發動政變，海因里希十三世的極端論點也在2019年瑞士舉行「世界網路論壇」（Worldwebforum）上為眾人所知，他在演講期間大肆批評德國廢除君主制、瓦解其家族的做法。
海因里希十三世曾在德國法蘭克福工作，一共創立了四家公司，其中包含一間與房地產相關的公司。這位第13名在20世紀出生的海因里希，因為他極端的思想而跟家族成員疏遠，羅伊斯家族當代發言人、海因里希十四世（Heinrich XIV）就告訴德國媒體，這名出生於他之前的十三世只是一個「昏庸老頭」，成天沉醉在陰謀論的世界中，早在14年前他就和家族其他成員少有聯絡。
當地媒體指出，目前海因里希十三世正面臨嚴峻的資金流問題，財務有問題的他和「帝國公民」否定德國憲法、聯邦政府合法性的思想不謀而合，他們認為德國政府是美國等「境外勢力」建立，自認不受德國法律約束，具體行為包含拒絕向德國政府納稅、自發使用自創的身分證等牌照等。
海因里希十三世批評德國憲法是「鎮壓工具」，而一戰是羅斯柴爾德家族（Rothschild family ）為了擴大猶太人勢力所發起的陰謀。他靠著家族遺產與自己房地產公司的背景，提供組織聚會地點，甚至建立了自供水電的地堡，並拉攏有同樣思想的前國會女議員兼現任女法官、薩克森邦某市長、前傘兵特種部隊上校、中校、醫師與企業家等人。
按照「X日」計畫，若政變成功，海因里希十三世將出任新帝國的「皇帝」，組建影子政府，包含衛生部、司法部、外交部和1個軍事部門，該軍事部門將由現役和前軍方人士組成，同時吸收特種部隊的精英士兵組建軍隊，以便消滅其他德國的地方民主機構；德國警方甚至指出，該組織已為發動政變做好準備，包括組建一支小型武裝組織。
警方也提到海因里希十三世曾與俄羅斯聯絡，在政變成功後提供協助，諸多德國媒體也報導表示，這個強力反對「境外勢力」建立當今德國政府的落魄王子曾親口表示，自己39歲的的俄籍女友維塔莉亞（Vitalia B）曾協助他們與俄國大使館聯繫，不過目前沒有證據顯示俄國官員曾積極回應海因里希十三世的訊息，維塔莉亞也同樣遭到逮捕等待進一步偵查，俄羅斯大使館則發布聲明表示，「俄國駐德外交和領事館與恐怖組織、或其他非法組織無關」，否認與海因里希十三世或帝國公民運動組織有任何聯繫。
德國政府估計，德國境內有多達21000名以上的「帝國公民」追隨者，雖然該組織的行動早被德國政府監控，且X日的實施日期也不斷被拖延，但該組織近期在一場「反口罩運動」中險些擦槍走火，這才迫使德國警方收網，這這群欲透過政變、推翻政府的極右分子逮捕。