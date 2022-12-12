孫協志曾被約會對象翻白眼　妙回夏宇童「食慾現況」

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請孫協志、愛雅、李唯楓及陳真，上節目分享曖昧情話，男女解讀起來的差異。
記者侯家瑜/綜合報導
孫協志自認不是個說話很浪漫的人，但很會說真心話，因為真心話絕對可以打動對方，不過他的真心話曾經讓對方差點昏倒，他透露有次約會點了牛排套餐，對方從前菜到主餐完全吃光光，讓孫協志看了好開心，就真誠地說了句：「妳食慾真的很好」，此話一出對方立刻頓住，有點生氣回說：「所以你現在的意思是我很會吃嗎？」孫協志解釋：「2人會把點的東西吃完，總比有些人點了一堆菜，但吃沒幾樣就說飽了，就會很掃興。」真心稱讚卻讓女生聽了會錯意。此時，主持人巴鈺趕緊追問：「現在這任（夏宇童）食慾很好嗎？」孫協志嘴角一笑：「算是非常match（相配）的。」
愛雅笑說老公和孫協志一樣，講話不太修飾，真誠直白的可愛，坦言由於從熟悉的朋友升格成情侶，所以初吻時，老公輕輕地把她的下巴抬起來後，問愛雅有沒有被說像一個卡通人物，沒想到老公竟然問她有沒有看過「木偶奇遇記」，說她很像裡面那隻綠色蟋蟀，讓愛雅當場冷掉，初吻也就告吹。
愛雅表示後來她還真的去查那個卡通人物長怎麼樣，「那一隻蟋蟀其實很可愛，但用來形容人就不可愛。」還有一次，愛雅說老公總是稱讚喜歡她素顏乾乾淨淨的樣子，但有天她從廁所出來，當時的她素顏加上把頭髮箍起來，老公一看到就開心笑說：「天啊！妳好像河童喔！」讓愛雅爆氣回了好大一聲「蛤」，老公趕緊解釋：「在我心中，河童很可愛啊！」