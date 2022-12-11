世足頻傳移工喪生！卡達官方：死亡是生命的一部份

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在世足開踢之前，多個人權團體與媒體就針對勞動工安、移工死亡問題向卡達發出質疑，不過隨著這項運動賽事正式鳴槍後，眾人焦點便轉移至賽事本身上。直到這起移工死亡案例再度傳出後，才有記者在會上向卡達世足賽執行長哈特爾提問，然而哈特爾受訪當下卻反問記者，「我們正在舉辦一屆成功的世界盃，這是你現在想討論的問題嗎？」
哈特爾當時回應，「對，有一名移工死亡，而我們與家屬同在並感到難過，但你（記者）把這個問題當作第一個問題來問很奇怪」，他表示移工死亡在世界盃舉行期間是很重要的議題沒錯，但媒體對移工死亡的相關言論與虛假描述讓他感到失望，「死亡本來就是生命中自然的一環，無論在工作中或是睡夢中」，最後還向發問記者表示應該是媒體要反思為何總是糾纏在這個問題上。
哈特爾的發言引來不少爭議，人權觀察組織（Human Rights Watch）的發言人比干（Rothna Begum）便抨擊哈特爾與卡達官方，就算他所說的「死亡是生命的一環」邏輯上沒有問題，但卡達官方忽視了許多能夠避免移工死亡的細節；國際特赦組織移民勞工權利研究員奈特（Ella Knight）則呼籲官方必須重新調查一公死亡事件數量，否則現在許多媒體的調查數據都與事實有出入。
根據英媒《衛報》報導，卡達當局並未對數以千計的外籍勞工死亡事件做出詳盡的解釋，當地醫生則對高達七成的移工死亡開出了「心臟或呼吸驟停」的自然死亡證明；然而人權觀察、國際特赦等人權組織在詢問大量證人後發現，這些理應被視為「死亡後果」的心臟或呼吸驟停，事實上是來自於過度疲勞、中暑、嚴重脫水或未及時診治等病症所造成的大量猝死案例主因。