台中市民野餐日萬人響應 盧市長自帶野餐袋與市民同歡

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盧市長表示，台中是全國第二大城市，有900多座大大小小的公園，希望民眾到公園不只運動，也能一起野餐，因此創辦台中第一屆的市民野餐日，讓大家徜徉在幸福當中。盧市長強調，中央公園是全台灣市中心最大的公園，面積67公頃，是台北大安公園的2.58倍，今天超過萬人在中央公園四大區野餐，對疫情悶太久的民眾，能跟親朋好友相約走出戶外，大口呼吸新鮮空氣，也是一件 紓壓好事。
盧市長談到，這幾年台中致力於空氣整治，往年秋冬都是空污季，今天抬頭望見藍天白雲，見證過去幾年整治有成，市府會繼續努力。盧市長也說，台中一年四季溫度適中，戶外踏青最適合的城市就在台中，歡迎大家到台中野餐，也提醒民眾記得要將垃圾帶走，做個好公民。
建設局長陳大田表示，首屆台中市民野餐日登場，市府局處同仁幾乎總動員，不但邀請親朋好友一起參與，也以使用者角度衡量公園環境軟硬體設備。陳局長說，中央公園以低碳、智慧、創新的城市治理概念，打造全齡友善共融空間，今日許多市民朋友充分利用大眾運輸工具前來現場，同時也將現場垃圾打包帶走，具體行動響應低碳環保愛地球。
值得一提的是，配合首屆市民野餐日登場，環保局於現場設置垃圾子車5台、資源回收桶20個，出動45位清潔人員、掃街車1台，隨時隨地維持環境清潔，並在活動圓滿落幕後2小時內，迅速恢復中央公園周遭環境與市容景觀，總計清除垃圾約1.3公噸，資源回收物約1.8公噸。
環保局指出，此次野餐日活動位於中央公園，結合低碳、智慧、創新的城市治理概念，響應低碳環保、惜食減量，活動鼓勵民眾盡量使用環保餐具、減少使用一次性產品，市民享受輕食野餐，可同時減少身體與環境的負擔，具體落實低碳環保愛地球目標。