柯P卸任前出訪日本、星國 綠委：當畢業旅行隨便玩？
台北市長柯文哲任期即將結束，月初出訪日本沖繩結束剛回國，如今又新增出訪新加坡行程，對此民進黨立委林俊憲今（11）日於臉書批評，柯日前赴沖繩宣傳悠遊卡時，就有不少議員質疑都要卸任能有什麼成果，如今又要去新加坡，而且離卸任只剩10天，「真的把出訪當成畢業旅行隨便玩了嗎？」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲狠酸，柯文哲的「報復性出遊」，報復的不是疫情而是所有納稅人。解釋公務機關出訪是很正常的事，不過有分兩種情況，一種是單純經驗分享交流，一種是打算達成某種合作，到了首長層級的出訪通常是後者，因為需要有決定權的人出面。而柯文哲在這個時間點出訪，如果對方提出什麼合作建議，剩10天任期的柯文哲能否台北，如果不能那到底去做什麼。
林俊憲說，以常見的生活情境來比喻，柯文哲就像是一位已經確定要離職的公司主管，手頭上還有公費額度沒用完，於是瘋狂請假報公帳旅遊，反問大家對這種人會有什麼評價，業界聽到這個人的行為，恐怕也沒有公司敢用他了，更何況這個人已經說接下來要應徵的是整個國家的主管，想想都覺得可怕。
林俊憲指出，疫情接近尾聲，各國都逐漸開放邊境，於是有所謂「報復性旅遊」的說法，想要把過去幾年沒出國旅遊的遺憾都補回來，或許柯文哲也是這個心態，回憶起柯文哲曾說過的一句話很有道理，提到「國家資源的不當使用也是一種貪污」，自己現在把這句話原句奉還給他，「不要老是打臉自己，好嗎？」