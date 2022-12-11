260秒1人罹病！癌症連40年居死因之首 遺族照護成新課題
衛福部日前公布2021年國人死因統計，癌症仍蟬聯40年位居首位，除了被診斷罹癌的患者外，其家人也往往會感到壓力、焦慮、沮喪，甚至比本人更痛苦，當最終患者不敵病魔離世時，遺族該如何讓生活回到正軌，也成為目前新面臨的一項課題。
編輯中心/綜合報導
台灣每年有超過12萬名罹癌的新病患，癌症帶來漣漪效應，觸及身旁所有人，隨著病患頭髮漸漸脫落，身體狀況一日不如一日，都時時影響著家屬的身心靈，而在台灣傳統文化裡，大多會刻意避談死亡議題，將面對親人離開時的悲傷、衝擊，獨自放在內心中消化，不少人也因此罹患上PTSD(創傷後壓力症候群)。
因此遺族照護成為一項急需發展的領域，不同於自殺、意外事件，癌症病程通常有可預期性，能在家屬面對天人永隔前，提早做好準備，但受限於體制問題，目前幾乎沒有專責於此的醫療人員，僅透過第一線護理師，給予遺族心靈上的支持，除了缺少實證的訓練外，也充滿不確定性。
透過臨床護理師的角度可以發現，要幫助家屬的最好時機，就是在病人臨終時的照護，藉著聆聽、陪伴、治療性溝通，讓遺族可以面對死亡的恐懼、醫療決策的掙扎，以及失落與悲傷調適等，將過往回憶重新賦予新意義，對此，醫界不少人呼籲重視「癌症遺族」的關懷，也盼望政府能投入更多資源，給予更多支持與力量。（編輯：陳苾暐）