遛鳥俠打開大衣！《X檔案》林芷芸「見1畫面」：眼淚狂流
中視刑偵劇《台灣X檔案》的朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸，飾演身懷絕技的特搜隊警察，林芷芸戲裡是有著順風耳的辣妹駭客，身手矯健的她對癡漢搭訕，毫不留情「揮拳、飛踢」給對方教訓。但一回到現實世界就沒有這麼霸氣了。林芷芸透露，自己曾在西門町遇過遛鳥俠，「那天一個人，我逛衣服出來，他就對我真的是打開他的大衣，露出他的下體，我看到當下真的是用力跑，然後眼淚一直狂流，超可怕。」
記者羅凌筠/綜合報導
好姊妹王上菲也說，如果換成自己遇到也會尖叫跑走。劇中個性剽悍、號稱女打仔的王上菲，認為拍戲的武打跟現實的武打還是有差別的，「現實中我怕自己會受傷，所以如果遇到暴露狂的話，我第一個應該會先尖叫，然後用講話的方式罵他，然後就會跑走了。」
詮釋數字天才、油嘴滑舌愛撩妹的帥警，朱宇謀現實生活中也超有自信，當被問到如果有女生主動搭訕，是否會接受時？他豪氣的答：「如果女生主動，還是要看她的條件啦，不然每個都主動我怎麼應付得來。」話沒講完，馬上就被隊友狂虧「你以為你真的很多人愛嗎」、「真的是你想多了」。
不過，被公認是「胸肌擔當」的朱宇謀，擁有好身材與俊俏外表，的確有幾分驕傲的底氣，面對終極理想型二選一，從身邊俏皮可愛的王上菲與氣質甜心林芷芸中做選擇時，朱宇謀展現絕不得罪人的高EQ：「當女朋友的話是林芷芸，結婚的話選王上菲。」幾乎可列為教科書的標準答案，瞬間獲得滿堂彩。
長相帥氣、武術功夫一流的張瀚元，事實上也是「師奶殺手」，不僅得到婆婆媽媽、阿姨阿嬤厚愛，吃飯打折，也曾被小20歲的小萌妹粉絲告白過。張瀚元帶著靦腆說：「有次我們在宿舍遇到一個小妹妹，大概應該是國小，她就衝過來說，我好喜歡你喔，然後她的朋友就幫她說『她想要你當她的男朋友』，我覺得超可愛的。」