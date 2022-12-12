限今天！4大超商雙12咖啡：拿鐵買3送3、美式45杯1212元

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🟡門市、APP｜12月12日至12月14日
📍特濃美式40杯1212元，5.5折
（單杯原價55元、平均特價30元）
📍特濃拿鐵33杯1212元，5.7折
（單杯原價65元、平均特價37元）
■7-ELEVEN
🟡門市｜12/9至12/13
📍濃萃美式買1送1，5折
（單杯原價50元、平均特價25元）
📍濃萃拿鐵買2送1，6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
📍香鑽水果茶買2送1，6.7折
（單杯原價70元，平均特價47元）
📍黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
🟡APP｜12月13日前
📍大杯美式45杯1212元，6折
（單杯原價45元，平均特價27元）
📍大杯拿鐵32杯1212元，6.9折
（單杯原價55元，平均特價38元）
📍黑糖珍珠撞奶30杯1212元，6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
📍四季春純奶青／純奶茶任選35杯1212元，6.9折
（單杯原價50元，平均特價35元）
📍精品拿鐵／美式任選20杯1212元，6.7折起
（單杯最高原價90元，平均特價61元）
■全家
🟡APP｜12月12日前
📍特大杯美式15杯488元，5.4折
（單杯原價60元，平均特價33元）
📍特大杯拿鐵15杯588元，5.6折
（單杯原價70元，平均特價39元）
📍中杯拿鐵買3送3，5折（限全盈+PAY）
（單杯原價45元，平均特價23元）
■OK超商
🟡APP｜12月12日前
📍大杯美式買12送12，加送OKpoint 1212點，5折
（單杯原價45元，平均特價23元）
📍大杯拿鐵買12送12，加送OKpoint 1212點，5折
（單杯原價55元，平均特價28元）
🟡門市｜12月12日前
📍大杯美式含濃厚系列買2送2，5折
（單杯原價45元，平均特價23元）
📍大杯拿鐵含濃厚系列買2送2，5折
（單杯原價55元，平均特價28元）