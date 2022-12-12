理科太太惹議！蘇打綠家凱擁4諮商背景：治癒自己沒捷徑
百萬網紅YouTuber「理科太太」開設心理諮商分享課程，引起醫學界、律師界人士不滿，認為她非該專業領域諮商師，開課涉及醫療行為，不該以此獲利，儘管引起爭議，報名人數不減反增，募資金額超過495萬元台幣。蘇打綠吉他手家凱畢業於相關科系，看見「諮商之亂」爭議，他昨（11）日以自身經驗呼籲，有需求找專業心理師諮商，「治癒自己是不會有捷徑的」。
記者江芷稜/綜合報導
劉家凱畢業於政治大學心理系、到青少年心理衛生中心實習、曾任職台大睡眠中心睡眠技師、陽明腦科學研究所肄業，擁有完整的心理諮商專業背景，他透露自身也持續接受諮商中，「如果身旁有人需要諮商建議，我的唯一做法是請他們找尋專業諮商師、治療師。」
理科太太以100小時諮商經驗開課，希望藉學姊身分分享經驗，並結合開立書單、專屬社團等週邊效應，引起外界質疑，認為有撈過界的嫌疑。家凱形容心理諮商過程就像談戀愛選對象，需要親身體驗，才會知道需要什麼樣的幫助，「治癒自己是不會有捷徑的。」
他在臉書述說想法後，獲得許多網友力挺分享該則貼文，粉絲留言附和「專業的來了」、「治癒之路上的覺察和體悟，真的要自己走」、「別人的經驗不能套用在所有人身上，請去找專業有執照的人」、「找到與自己匹配的諮商師很重要，頻率一定要一樣，諮商是很長的路，必須有耐心」。