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表揚十大優秀新住民　2022移民節圓滿落幕

▲桃園在地職籃雲豹隊之專屬啦啦隊「電豹女」動感表演。（圖／移民署提供）
▲桃園在地職籃雲豹隊之專屬啦啦隊「電豹女」動感表演。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

移民署於10日舉辦「厚植新國力‧移民『心』故鄉」多元文化活動，移民署長鐘景琨致詞時表示，在台新住民已超過57萬人，為國家建設提供許多助力，已然成為我國的新國力，希望社會各界以多元文化視角瞭解新住民，讓新住民融入在地生活。鐘景琨也宣布，即日起，我國與德國互惠自動通關啟用，是繼美國、韓國、澳洲及義大利之後，第5個與我國互惠使用自動通關的國家，我國也成為全球第4個可使用德國自動通關的非歐盟國家，讓我國與國際社會接軌更加便利。

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移民署表示，聯合國為彰顯移民人權的同等保障，將12月18日訂為移民日，我國也將這天訂為移民節，移民署自97年起每年結合公私部門共同舉辦慶祝活動，迄今已邁入第15年。

▲移民署署長鐘景琨(右四）、桃園市副市長李憲明(右三)及印尼代表處郭進來專員一同逛桃園新市集攤位，體驗手作印尼蠟染扇子。（圖／移民署提供）
▲移民署署長鐘景琨(右四）、桃園市副市長李憲明(右三)及印尼代表處郭進來專員一同逛桃園新市集攤位，體驗手作印尼蠟染扇子。（圖／移民署提供）
今日獲表揚的十大優秀新住民、外籍人士及移工，都在台灣長期投注心力，包括獲得111年總統教育獎的越南新住民鄭伶巧，因母親生病，自小便與姊姊放學後到菜圃種菜分擔家計，勤勉求學；以廢材修繕三座檜木老屋的法國新住民范託福（CHEVANCE CHRISTOPHE PIERRE），運用個人繪畫及藝術文化整復專業，致力於我國藝術界及老建物修復，對我國文化傳承貢獻良多；電子工廠擔任翻譯及移工宿舍管理員的菲律賓籍艾德多(BAGAYAN EDUARDO JR.AYON AYON)積極輔導移工提高產能等10位優秀人才。

▲十大優秀新住民、外籍人士及移工與移民署署長鐘景琨（右六）與桃園市副市長李憲明(右七)大合照。（右三為越南新住民鄭伶巧、左一為法國新住民范託福、左五為菲律賓籍艾德多）（圖／移民署提供）
▲十大優秀新住民、外籍人士及移工與移民署署長鐘景琨（右六）與桃園市副市長李憲明(右七)大合照。（右三為越南新住民鄭伶巧、左一為法國新住民范託福、左五為菲律賓籍艾德多）（圖／移民署提供）
移民署指出，政府為協助新住民及其二代在台生活順利，結合跨部會資源，推動新住民及其子女築夢計畫、新住民子女國內培育營及新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫等輔導措施，協助優秀傑出的新住民及其子女發展潛能，期待轉化新住民成為新動能，晉身國際世界舞台。 

今日出席活動的貴賓，包括德國、奈及利亞、印尼、越南、泰國、印度等駐台使節及NGO民間團體等約2000人到場共襄盛舉，場面活潑溫馨。

▲移民署署長鐘景琨（左六）與桃園市副市長李憲明(右五)，分別於魔法書上蓋下象徵中華民國入境查驗章及國旗，揭開移民節活動序幕。（圖／移民署提供）
▲移民署署長鐘景琨（左六）與桃園市副市長李憲明(右五)，分別於魔法書上蓋下象徵中華民國入境查驗章及國旗，揭開移民節活動序幕。（圖／移民署提供）

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