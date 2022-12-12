慘賠！受友人之託攜450萬錶來台維修 入境未申報遭沒收
一名馬來西亞籍的凌姓男子，2018年6月在台北東方文華酒店的RICHARD MILLE專櫃，購入一隻要價450萬元的名錶，9月間辦理退稅後返國，但卻發現該錶走時不準，便麻煩同年10月要返台的吳姓友人帶回東方文華維修，但吳男將名錶放在手提行李內，入境時未進行申報，被關務署台北關攔查後，認定逾限額2萬元之規定，而依海關緝私條例第39條沒入手錶。
編輯中心／綜合報導
根據了解，因吳男攜帶價值超過2萬元的名錶未申報，在入境時被關務署台北關攔查，關員認定手錶為應課徵關稅稅率4%的貨物，吳男則稱是接受友人凌男所託，將名錶帶回台灣修理，並非進口新品，然台北關送交的鑒定報告指出，即便手錶非新品，其市價仍高達333萬4500元，因此涉及未依規定申報的違章行為，手錶遭沒入充公。
吳男不滿，向法院提出凌男與專櫃人員的對話、買錶紀錄、維修單等資料，主張關稅法52條第1項規定，進口整修的物品，在進口翌日起6個月內，原貨復運出口者，免徵關稅，強調自己不可能待超過6個月，錶修好就會帶回馬來西亞「本來就不用繳稅，入境時何須申報？」並提起行政訴訟。
最高行政法院認為，就算是維修品也得申報繳交保證金，若6個月內將原貨帶出境就能領回保證金，且機場入境到處都有公告提醒旅客，攜帶物品價值超過2萬就得申報，吳男理應知道關稅規定，卻未申請該錶為整修物品，亦未申報為應課關稅貨物，海關沒入於法有據，因此維持一審台北高等行政法院判決，全案確定。（編輯：林莞茜）