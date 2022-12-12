世界人權日來臨　洪申翰：聚焦關注移工

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談及台灣法規，是否能夠免於仲介剝削、符合移工與弱勢家庭、雇主的需要，洪申翰提到，除了杜絕買工費、落實失聯通報查證機制，以及推動就業服務站改善。他極力爭取明年將在彰化縣及桃園市試辦獨立的「移工轉換雇主服務中心」，提供移工母國語言通譯、媒合與移工相關資源整合諮詢，讓移工與雇主更加便利。
此外，為提升移工及其雇主享有便利的公共資源，明年1月開始，也會啟動「新聘外籍家庭看護工及幫傭入境一站式講習計畫」。只要是初次或逾5年再入國的家事移工入境後，都要參加三天兩夜的講習，課程內容包括聘雇相關法令、勞動權益、衛教及防疫資訊、工作及生活適應等，並取得完成訓練證明，費用則由勞動部支應。
至於近期許多身障者對法案表示意見，洪申翰強調，很多障礙者不想只停留在需要大家幫忙、熱心服務的形象，許多障礙者他們希望法規、制度、設備完善，能夠讓他們達到自立生活，並擁有生活自主權。
立法院本周三、四就要逐條審查《身心障礙者權益保障法》，立委洪申翰積極與身障者團體代表共同討論，希望增加輔具維修、保養服務、各大專院校開辦各適性職涯探索課程，而不是只聚焦在按摩課程、手機網頁版和app都要通過無障礙標章認證，以及無障礙運輸與公共建築的通用設計，都要有獎勵支持。至於台灣身心障礙者自立生活聯盟反映，現有個人協助服務時數每周不到五小時的問題，洪申翰也表示，一定會提醒行政單位要改善。