《全明星》壯壯曝膝蓋抽血驚悚照 巫苡萱心疼：撐了半年
運動實境節目《全明星運動會4》進入尾聲，競爭越趨激烈，各隊都努力備戰，黃隊隊長壯壯（沈立心）在社群平台曬出膝蓋抽血水的畫面，多個針筒放一排的樣子相當驚悚，讓親友、粉絲都很心疼，為她加油打氣，同為樂天桃猿啦啦隊的團員巫苡萱也驚呼：「辛苦你了，竟然這樣撐了半年！」
記者江芷稜/綜合報導
由啦啦隊身分轉型成競賽成員，壯壯參賽備受矚目，卻因為19歲車禍受傷開刀，右膝蓋沒有軟骨，一開始不被看好，以鍋底排名獲選進黃隊。賽期中不斷練習，壯壯不僅膝蓋舊傷復發，連手指都受傷打針，痛得她在診所裡尖叫，團員貼心在旁安撫。她坦言每週重複的治療，看著膝蓋一次一次腫起來，抽掉積血、打消炎針，再次投入訓練，「好幾次的軟弱，都讓我覺得我快走不下去了，那種感覺就好像掉到自己的黑洞中」。
壯壯曬出多張膝蓋抽血水的照片，只見充滿紅色血液的針筒放了一排，都是她努力備戰的見證，而身為黃隊隊長的她，本身是棒球、籃球應援團團長，為了擠出練習時間，她大方邀請團員到家裡聚餐，經常深夜還在備賽，卻被捲入林玉書霸凌事件，一度爆出代言被撤的傳聞，連領隊郭泓志都看不下去，跳出來為她說話。
壯壯說，謝謝黃隊讓自己知道還有這麼多力量，為了團隊她要奮力一搏，努力爭奪冠軍，希望觀眾能一起找到當初的感動。她的付出讓好友們心疼不已，女星熊熊留言「天啊！你好勇敢！保重捏」，李易也要她一切保重，粉絲也說「妳那麼拚，看了會讓人心疼！」、「妳真的不能退賽嗎，實在太難為妳了～」、「壯壯好辛苦啊，加油，你是最棒的」。