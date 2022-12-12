星國籲在觀光、半導體領域加強合作　台亞基金會報告解析

財團法人台灣亞洲交流基金會（台亞基金會）在9日發布 2022 年「台灣與台商形象調查計畫」系列之新加坡調查成果。經問卷訪問100位與台商往來的新加坡企業管理階層，對於台灣與台商形象給予正面評價，並尤其看好台星雙方未來在「觀光旅遊」、「半導體產業」與「智能電子」的合作潛能。然而台商在國際化、善待勞工、履行企業社會責任方面等之印象，尚有加強空間。此外，面對全球供應鏈重組及地緣政治變化，新加坡企業認為台灣應發揮其「技術研發」與「高階產品製造」的角色，與新加坡密切合作，共同推進「高階技術人才交流與培育」、「建立與強化供應鏈韌性」與「維持區域穩定安全」。
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駐新加坡台北代表處梁國新大使以視訊方式共襄盛舉。梁大使在致詞時指出， 台灣與新加坡於 2013 年簽署「台星經濟夥伴協定」（ASTEP），是台灣與東協國家所簽署的首個 FTA。此項里程碑帶來了顯著的成效，在新冠疫情高峰期間，台星貿易金額仍達 379 億美元；在投資方面，新加坡也是台灣第一大投資目的國。 梁大使表示，期望透過新加坡在新南向夥伴國家中扮演國家樞紐、金融中心的優勢，台星企業和組織未來可更緊密往來。
新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑代表亦到場見證調查計畫之發布，葉代表首先在致詞中感謝台亞基金會進行此項相當深入的調查，讓台星雙方看見即便在新 冠疫情及俄烏戰爭等全球重大事件的影響之下，台星仍維持穩健且具韌性的經濟 夥伴關係。葉代表續指，台星企業正積極開拓新合作機會，其中包括食品、電動車、金融業等，也期盼星展銀行於明年完成收購花旗銀行在台的零售銀行業務後， 成為台商在拓展亞洲業務時的好夥伴。
台亞基金會執行長楊昊指出，台亞基金會自 2019 年起執行一系列「台灣與台商形象調查計畫」，是我國機構首次針對「台灣」與「台商企業」在海外的總 體形象調查，過去幾年執行之越南（2019）、印尼（2020）與泰國（2021）調查 皆帶來極大的成效與回響。因此，台亞基金會在今（2022）年初決定持續推動形 象調查計畫，並選定新加坡為第四次調查之對象。楊昊表示，「長期而言，將藉 由積累的資料進行跨國比較研究，勾勒台灣與台商企業在新南向國家的形象全貌，掌握轉型與提升的關鍵。」他也提到，未來會陸續完成所有新南向夥伴國家對台灣與台商的形象調查。
台亞基金會兼任資深研究員暨本調查計畫主持人徐遵慈表示，本次調查成果反映出受訪者對台灣與台商企業有著的正面的形象。超過八成以上受訪者對台灣的印象是「整體形象佳」及「友善」的；而對台商企業則有「注重信用」、「創新」、 「遵守法規」的印象。值得一提的是，在新加坡累計前15大直接投資（FDI）來源地中，台灣國家形象排名第三，僅次於瑞士和日本。此外，台灣對新加坡的 FDI 雖未排列前十，但國家形象高於 FDI 排行第一的美國和第十的中國，主要原因來自於台灣文化與社會人際往來等「軟實力」層面的良好印象。
不過，徐遵慈也提醒到，受訪者認為台商企業在「善待勞工」和「國際化」的認同度排名尚需加強。受訪者認為台灣企業在跳脫亞洲或華人公司階級文化、
拓展國際視野及提升英語交流能力方面，可更積極投入努力。
調查結果顯示，近七成受訪企業人士認為台灣在「技術研發」方面扮演重要 角色，且在高階產品製造如精密機械、人工智慧等產業扮演要角。疫情後新加坡 中小企業對自動化與數位轉型的需求上升，配合新加坡智慧國度與 RIE（Research, Innovation and Enterprise）2025 計畫，再加上新加坡企業普遍肯定台商為當地帶 來「引進創新技術」和「創造就業機會」的貢獻，徐遵慈建議台灣在國家政策面， 臺灣需積極加強經貿、醫療、教育、農業領域的對外關係及印象，落實新南向旗艦計畫之效應。
而在當前全球供應鏈的架構下，受訪者認為台灣在其中扮演著「技術研發」與「高階產品製造」的角色，並且認為兩國合作密切。為因應疫情、美中角力加 上俄烏戰爭等地緣政治風險與經貿局勢變化的挑戰，新加坡企業人士認為兩國應 該在「高階技術人才交流與培育」、「建立與強化供應鏈韌性」、「維持區域穩定安 全」及「放寬邊境限制」等面向加強合作。最後，新加坡預計未來十年內更快達 到淨零碳排放，加速國家永續發展，徐遵慈亦建議，台灣企業應積極提升ESG企業永續及環境保護之國家品牌形象。