Sym年度封王確定！2022年11月台灣機車銷售6.5萬輛，電動機車佔有率第四度破13%！

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感覺上什麼都沒做一年就這樣過去，疫情趨緩國門也跟著重新開放，防疫政策陸續解封下按耐許久的民眾紛紛踏上出國旅遊之路，原本空蕩蕩的機場雖不到門庭若市倒也比過去熱鬧許多，除了出國轉移消費目標外，11月的九合一選舉和多雨天候多少影響民眾出門意願，此外歲末年終將至拚業績也換購機車流到領年終獎金，然而缺晶片交不出車仍是不少業者心中的痛，這也導致11月整體市場只有65,232輛的緣故，如果和2021年同期90,247輛相比，那可是減少近2.5萬輛，不過當時還有針對燃油機車的補助刺激消費，今年則只剩下電動機車而已。雖然買氣較去年來得低迷，但台灣機車市場卻相當熱鬧，自今年5月Sym首度超車Kymco之後，幾乎是油門催到底一路領先到11月，不僅前11個月已累計銷售228,236輛穩居冠軍寶座，更領先第二名的Kymco達47,233輛，這樣的狀況有點主從易位的感覺。同時電動機車以8,835輛寫下今年來第二高，並獲得13.5%的佔有率，主要是Kymco Ionex異軍突起一口氣貢獻1,036輛，成為Gogoro之後第二大品牌。
| 2022年11月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌
| 掛牌數(輛)
| 市場占比(%)
| 2021年同期掛牌數(輛)
| Kymco
| 17,005
| 26.1
| 27,759
| Sym
| 24,743
| 37.9
| 25,380
| Yamaha
| 11,230
| 17.2
| 19,863
| Suzuki
| 954
| 1.5
| 1,529
| Gogoro
| 5,933
| 9.1
| 8,722
| 其他
| 5,391
| 8.3
| 6,994
| 總計
| 65,232
| --
| 90,247
確定成為台灣機車新霸主的Sym，繼10月份24,417輛後11月再創佳績，以24,743輛、37.9%的佔有率拿下單月七連霸，不僅粉碎Kymco企圖扭轉頹勢的23連霸保衛戰，更遙遙領先其他的品牌，累計前11個月已經銷售228,236輛及創造34.4%的佔有率。雖說Sym是目前所有國產品牌中唯一沒有正式投入新世代電動機車開發的品牌(目前只有一款屬於上一世代的E-Woo)的業者，但據說Sym高層仍在等待最佳時機，這又好像日本德川家康一樣忍功一流，實際上水面下卻在進行研發，更傳出12月推出微型電動二輪車的計畫，不難看出Sym 的野望啊！縱使沒有電動產品助攻，但Sym等同於燃油界的霸者，國民車迪爵、JET、靈獸系列大受好評直接表現在數字上，在母雞帶小雞的關係下也帶動Fiddle、活力等機種的銷售，當然企業年輕化也是Sym異軍突起的主因之一。
已是23連霸絕緣體的Kymco，11月的銷售量為17,005輛，較10月的17,407輛還少402輛，其中有1,036輛是電動品牌Ionex所貢獻，佔有率也由27.4%下滑至26.1%，總計前11個月累計銷售181,003輛，佔有率來到27.3%，預估全年將可銷售超過20萬輛。根據了解，Kymco之所以在今年馬前失蹄將辛苦打下的霸業拱手讓人，除了新機種開發時間過長、遠離市場和缺晶片之外，最主要是管理層過於樂觀輕敵的自滿，就連Sym拉近差距至3%時還不自知，導致最後辛苦追趕卻看不見對手的車尾燈。所幸Kymco董事長柯勝峯多月前便親上火線，同時也針對內部人士進行調整，企圖在明年重新站上冠軍，而這也從這兩個月的廣宣手法和策略嗅出點味道。據知情人士表示，Kymco自從10月以全面佈局推出四大車系、六款新機種後，Ionex在11月的確創造歷史新高，其中以i-One Air銷售台數最多，短短一個半月已銷售453輛；另外推出全面感謝活動後車主換購升級也創造200多輛，也因此11月份單電動機車部分Kymco就銷售上千輛，並一口氣在該領域的佔有率增加至11.7%。如果和Sym相比Kymco的雙線出擊自然比較辛苦，但這是條不歸路也無法回頭，Kymco也只能繼續走下去。
相較於Sym、Kymco，Yamaha的佔有率差不多都維持在20%上下，11月的11,230輛及17.2%市占率都比10月進步，累計前11個月銷售及占比分別為128,241輛、19.3%，之所以如此除了和Gogoro的客層同質性過高，機種略少及價格高是一大致命傷，畢竟日本總公司對於分公司獲利的要求更高，其中的辛酸絕非外人所了解。以5,933輛居第四的Gogoro，除了銷售增加外佔有率比10月的9.0%微幅增至9.1%，累計至今銷售58.498輛並創造8.8%的占比，雖然結合信用卡、餐飲的REWARD提供點數換購頗具話題，但或許是先前宣布2023年取消騎到飽服務造成民眾卻步，又或者是仍在等待更優惠的購車條件，總之短期內並沒有轉換成購車數，這點又必須持續觀察。
| 2022年11月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
| 類別
| 燃油機車
| 電動機車
| 數量(輛)
| 56,397
| 8,835
| 佔有率(%)
| 86.5
| 13.5
佔有率來到13.5%的電動機車，11月份的買氣還算不錯，過去幾年由Gogoro領軍的PBGN聯盟，可稱得上台灣電動機車界的代名詞，除了運作最久也最成熟，尤其Gogoro更是民眾心目中的第一首選，然而Kymco Ionex在2022年進化為3.0版後開始急起直追，11月更以破千輛的銷量成為大黑馬，成為電動機車第二名，整個板塊似乎也開始出現變化，若以今年前11個月的整體銷售狀況來看，平均每個月銷售約6,500輛左右，其中以3月的9,738輛為最高，11月份則以8,835輛居次，也算是本年度表現亮眼的單月成績。分析11月之所以有如此成績，原因可能在於Gogoro於10月宣布2023年將取消「資費騎到飽」服務，這個議題在車主間造成不小的討論，縱使推出優惠刺激買氣，但成效卻反映在80.2%的佔有率，反觀Kymco Ionex於10月發表四大車系、六款新車受到廣大迴響後，主打輕盈便利的i-One Air及驚人續航力的i-one Fly更獲得消費者共鳴，讓市佔率衝破雙位數來到11.7%，知情人士認為，訴求輕巧的i-One Air應該是Kymco電動機車最大功臣，該機種一上市銷售量就超過宏佳騰Ai-4、PGO Ur2及中華eMoving EZ1，以23.9%的佔有率位居綠牌電動機車第二名。此外業界也分析，受資費議題等多重壓力下，PBGN聯盟多少受到影響，畢竟資費還是會牽動銷售狀況，因此可預期未來電動機車的品牌版圖將會產生不小的位移。
隨著11月30日啟動、免駕照的「微型電動二輪車」掛牌納管正式上路後，此舉將有助於國內電動機車的整體佔有率，而放眼國內大品牌除了Kymco與中華e-Moving之外別無其他對手，據傳Sym也將在年底發表對應機種，只是電動機車的成長仍須倚賴政府補助，一但購車補助給滿給足，應該會是電動機車界的新藍海，畢竟門檻要比綠白牌都來得低，只是成效如何還有待持續觀察。
剩下不到一個月就要邁入2023年，業者雖然多進行最後衝刺，但能拉抬多少業績說實在很有限，前11個月前累計662,800輛來推算，年度72萬輛應該是極限，70萬輛則屬正常表現。不過單以微型電動二輪車正式掛牌納管來看，這接下來將會是另一個新戰場，至於能否大鳴大放、百花齊放，又或者是如煙火般的曇花一現，恐怕就取決於政府是否會為了零碳排的目標而給予更多好康補助了。至於燃油機車…只求政府別扯後腿一味地想方設法扼殺就好。
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