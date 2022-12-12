雙12優惠攻略！momo滿額送美食　博客來MUJI結帳再8.5折

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雙12暖身慶開跑至今人流年增近3成，雙12獻上「萬份1212限定美食」，包含超夯火鍋店「石二鍋上選豬肉盤」，以及人氣餐廳「21世紀紫玉地瓜球」，12/12當日累積消費滿1,212元，即可於12/13指定時段限量登記領取。momo雙12優惠商品陣容，包含萬國通路24吋/28吋拉鍊行李箱，限時多款任選只要2,112元；台北圓山大飯店2大2小豪華客房住宿券，momo獨家24折，加價11元再享圓山西密道文化導覽。12/14前《雙12全民瘋直播》活動全力動員中，凡於週間觀看任一場直播滿8分鐘，即可點擊直播視窗右上方計時器領取點數，每滿8點就能參與一次「直播戳戳樂」，有機會抽中最高999元momo幣獎項。
📍樂天市場
即日起至12/13上午9時59分止，量領券最高折1,336元、跨店購物賺點數回饋等活動外，同時攜手愛買線上購物搶先祭出2023年菜預購，包含早鳥優惠9折起，滿 988元即享低溫宅配免運等。站上人氣店家也紛紛推出相對應的優惠活動，如紅豆食府即日起至12/15前，精選各式經典料理、年菜伴手禮，全館消費滿1,212元即享領券95折的優惠，果貿吳媽家餃子預購眷村經典年菜享5大優惠，全館年菜滿2件88折，領券最高現折600元，單筆滿額再送一口烏魚子、冰糖醬鴨、黃金鯧炊粉等。
📍博客來
迎接雙12與年末聖誕購物商機，即日起至12／31，推出全新點數換購機制「兌點瘋」，只需1點OPEN POINT即可加購超值好禮；活動強打「雙強品牌快閃日」、「派對嘉年華市集」單元，囊括年度百大暢銷圖書以及百貨夯品，包含聖誕限定新品、冬季保暖必備品，以及博客來 X 錦源興 X murmur「雙12」獨家聯名限定「便當包」、「肩背包」等眾多參展商品3折起，(12/10-12/12)限時三天【MUJI無印良品館】不限金額結帳再85折！雙12當日(12/12)全館結帳滿千9折，消費滿1200元再送100元E-Coupon。
📍生活市集
即日起至12/18至「早鳥年菜預購」下單指定精選年菜即可享生活幣回饋最高8%，若由LINE官方帳號下單還可再加碼回饋LINE POINTS最高7%，最高共可獲得雙點回饋最高15%！且再加碼下單年菜商品滿千元，即可參與登記搶LINE POINTS 50點活動，活動將於12/19 12:00限量開搶！此外，雙12正檔期間再宣佈加碼「12/12限定抽一年份洗衣膠球」及「12/7-12/13 LINE好友限定300點免費送」，於12/11~12/12日當日00:00 ~ 23:59至主會場下單任意商品且結帳總金額滿$1,212，並於指定活動登記頁面完成登記，兩日限定將分別抽出價值萬元小米掃拖機器人PRO及一年份的P&G洗衣膠球。
📍露天市集
人人享12張免運，7-11、全家、萊爾富三大超商最低滿$99免運，萊爾富再加碼送門市購物金$12元，黑貓、便利帶、i郵箱最低$99免運。海外同慶年終，美國eBay和韓國Gmarket萬件折扣商品，最高再現折2500，免運直送來台。
📍全國電子
全國電子加碼與銀行合作，推出「銀角零卡優惠」：12/1-12/31新會員結帳使用zingala銀角零卡，單筆滿10,000元(含)回饋1000元; 全會員消費滿30,000元(含)即可抽法國／日本北海道雙人來回機票。時尚家電dyson周年慶指定商品62折起；12月象印年度品牌月，買象印登錄抽好禮，於全國電子購買象印全系列商品就有機會抱走PS5 賽車組合、象印電烤箱、象印快煮壺等好禮；12/31前購買指定單品有禮成雙，滿額送好禮再送全國電子折價券。
📍POCO
即日起至12/12「POCO雙12．Go購續狂歡」購物節，POCO 精選飆速旗艦F系列、中階潮流X系列及玩樂入門POCO C40等多款廣受用戶喜愛的機款推出直降優惠。POCO F4 GT直降4,000元，搭配現金券最低15,499元。POCO F4搭載口碑極佳的Snapdragon® 870 5G 處理器，直降2,500元。
📍小米
即日起至12/12，精選智慧型手機、智慧家居等上百項超殺熱門商品，推出商品直降、領券折上折、滿額贈禮等多重優惠活，最高享7000元的超狂特惠。因應過年提前除舊佈新， Xiaomi 無線洗地機 W10 系列，吸地同時間拖淨地面，雙管齊下輕鬆完成掃除工作。於「小米雙12購物節」直降2,000元；另外，即日起至12/31非特惠折扣活動期間，購買即贈小米智慧氣炸鍋3.5L（價值1,995元）
📍486團購
即日起至12/18，鎖定無卡分期消費者，祭出最高享12期0利率，再贈1212元購物金；累積消費滿3萬，加碼抽法國巴黎、日本北海道雙人來回機票。熱門家電、星級年菜下殺4折起，活動加碼推出限量100組文青福袋538元。LG M9銳眼雙旋拖地機優惠價11,112元(市價20,900元)。深受小資族青睞的英國Gtech小綠Hylite超輕巧無線吸塵器特價4,290元(市價8,790元)，加贈集塵袋。