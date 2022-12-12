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炎亞綸怒了！抒發己見被臉書禁言　無奈：怎不禁色情廣告

▲娛樂圈男神炎亞綸向來發言直率，此次抒發己見卻被臉書禁言。（圖／記者陳思誼攝影）
▲娛樂圈男神炎亞綸向來發言直率，此次抒發己見卻被臉書禁言。（圖／記者陳思誼攝影）

記者江芷稜/綜合報導

娛樂圈男神炎亞綸熱愛與網友互動、參與社會議題，深受粉絲歡迎，今年還獲選十大傑出青年，每次發話都有一定影響力，沒想到他積極在各大粉絲團發表意見，卻無預警遭臉書禁言，無法在其他人的粉絲團留言，讓他相當生氣，無奈表示：「下面一堆色情廣告不禁，禁我？」

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▲炎亞綸、王齊麟都獲選十大傑出青年選拔」。（圖／國際青年商會中華民國總會提供）
▲炎亞綸（右）獲選十大傑出青年，相當關心社會議題。（圖／國際青年商會中華民國總會提供）
昨（11）日有一則新聞，引用網友在PTT論壇的討論，指臉書剩老年人在用，年輕人轉戰其他兩種社群軟體，實際上內容並無任何數據佐證，炎亞綸在底下留言「還是你們別用臉書發新聞？」並詢問報導該新聞的意義為何，是否意圖使大家對立，結果沒多久他發現自己無法在該新聞留言，質疑為何提出不同意見就被禁言，不過，該新聞小編隨即留言回覆「沒有封鎖任何非色情的留言」。

▲炎亞綸疑似多次留言被臉書鎖留言。（圖／翻攝自FB）
▲炎亞綸疑似多次留言被臉書鎖留言。（圖／翻攝自FB）

▲炎亞綸透露，目前無法在他人臉書留言。（圖／翻攝自炎亞綸FB）
▲炎亞綸透露，目前無法在他人臉書留言。（圖／翻攝自炎亞綸FB）
他在自己臉書無奈表示：「無法在別人的頁面留言了，厲害了。」已經向臉書申訴中，有網友緩頰說可能是多次快速留言，被系統認定是留言機器人，才會遭到禁言，應該短時間即能恢復，或者發言遭到多人檢舉，因此無法發表意見，炎亞綸強調「製造對立，不查實，不能提出質疑？」獲得多數網友力挺，笑說「你太紅了，對他們殺傷力太大」、「想再看看你暢所欲言的樣子，到處尋找你的身影」、「換我們來這裡替你發聲」、「因為你說實話」。

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