夥同少年網路賣毒品！苗栗警攔查逮2嫌 車內搜出槍、毒
苗栗縣警察局刑事警察大隊，接獲情資，一名21歲范姓男子與未成年少年多人共組販毒集團，在網路上販售各式新興毒品咖啡包，且足跡遍及中部各地區，經報請苗栗地檢署指揮偵辦，日前逮獲范嫌等人到案，查獲毒品彩虹菸13包、咖啡包46包，以及槍砲等證物，訊後將范嫌等2人，依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送偵辦。
編輯中心／綜合報導
據了解，專案小組展開追緝掌握資料後，日前到頭份市地區跟監、蒐證，發現范嫌所使用作案車輛後開始攔查，但范嫌卻猛踩油門衝撞警方車輛，員警立即強力執法，破窗喝令范嫌跟另名未成年少年下車，將其逮捕，並在其車內查獲毒品彩虹菸13包、咖啡包46包、鎮暴槍1把、空氣槍1把、改造火藥式手槍3把及子彈17發等物。
全案訊後，將涉案人等依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：林莞茜）
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