限量67輛、動力上看800匹，Ford推賽道限定最終版Ford GT MK IV
Ford於10月推出限量20輛的Ford GT LM Edition向Ford GT告別，而近日又推出Ford GT MK IV，但不同之處就是Ford GT MK IV為賽道版本，並擁有800hp最大馬力，數量方面當然也是採限量方式。
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為向現行世代Ford GT告別，於10月時推出限量20輛的Ford GT LM Edition，而近日Ford又帶來Ford GT MK IV，但不同於先前的Ford GT LM Edition，此次的Ford GT MK IV是僅限於賽道的最終版。
賽道限定的Ford GT MK IV其車身塗裝是向1967年Ford GT取得Le Mans 24小時耐久賽冠軍致敬，因此Ford GT MK IV也僅採限量67輛。動力方面既然用於賽道輸出當然也比Ford GT LM Edition 660hp來得更強悍，採用特別設定的渦輪引擎，Ford GT MK IV最大馬力將高達800hp，除此之外Ford GT MK IV也配置Multimatic主動滑閥阻尼懸吊，另外軸距也有所增長搭配加強空氣力學設計，藉以提供更出色的控表現。
Ford GT MK IV售價為170萬美元，預計2023年第一季確認購買名單，第二季則開始安排交車。