獨／捲理科太太開課風波！同框被視為背書 謝盈萱回應了
百萬網紅YouTuber「理科太太」近日開設心理諮商線上課程，快速募資到近500萬元台幣，她雖強調是個人心得分享，如果有需求要找專業人士協助，仍引發眾人疑慮，包括律師、醫師、心理諮商師都有不同意見，引發網友熱議，而看過該影片且願意同框和她拍影片的金馬影后謝盈萱，也遭到質疑是背書，經紀人也回應了！
記者江芷稜/綜合報導
理科太太和謝盈萱拍影片宣傳課程，透露辛苦花了一個月寫下心得，過程中必須不斷自我揭露、修改內容，成品推出之前，邀請許多心理諮商師和好友觀看，彼此分享心得，謝盈萱在影片表示，看完理科太太整理的筆記，感覺歸類得蠻好的，「我覺得你蠻勇敢的，有些是平常影片裡很少提到的關係」，觸發自己有新想法，想重新檢視與家人的關係。
該則影片上架後，謝盈萱留言「謝謝理科，對話總是能夠創造出不一樣的空間，再次整理自己」，有網友質疑謝盈萱「看完筆記分享收穫，這樣販售的諮商筆記有爭議，無形中是否變成你背書或是認可呢？」甚至懷疑是否為小編留言，卻讓謝盈萱捲入風波。對此，謝盈萱經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，該留言的確是謝盈萱本人寫的，「受邀的訪談內容本意是想跟大家聊聊正面正向的看待內心需求」。原本立意良好，未料到被捲入風暴。
理科太太經紀人則表示，除了謝盈萱之外，線上課程推出前給了諮商師跟許多好友觀看過，包括作家吳淡如，會參考外界意見，絕對不涉及違法，「謝謝北市衛生局肯定我們的課程溝通與內容，沒有法律疑慮，我們的初衷就是讓大家透過討論，鼓勵大家踏進諮商，引起不同角度的討論真的很好。我們的計劃微調的部分是，除了原本就有合作的諮商心理師審核內容外，也會加速把課程逐字稿送政府相關單位諮詢審核」。
而吳淡如也受邀合體理科太太討論該課程，她稍早在臉書表示，想替晚輩理科太太說一句話，「她這個線上課程，題目取得不好（我跟她說過了），內容的文字稿我全部看過了，文筆非常好，真情流露，真不容易，一個人願意這樣度過自己的掙扎，生命才會有厚度」。