颱風走了「寒流」接力！週末北部急凍剩7度 恐冷到年後
入冬首波寒流這個週末報到！今年第25號颱風「帕卡」（Pakhar），昨（11）日晚間在菲律賓東方海面生成，預測將網呂宋島前進後，再往東北方向移動，不會對台灣造成影響。不過雖然颱風沒有影響，但北台灣濕冷的天氣型態還會持續一段時間，更可怕的是寒流即將在週末來襲！中央氣象局指出，未來幾天氣溫將逐步探底，週六（12/17）寒流南下各地氣溫明顯偏低，中部以北地區最低溫僅剩攝氏8到9度，沿海空曠地區甚至不排除更低只有攝氏7度左右。中南部及東部地區低溫約攝氏10到11度。天氣風險公司分析師林琮訓表示，預估在週六下半天至下週日（12/18）是這波寒流影響最明顯的時候。氣象局局長鄭明典則表示，「負北極振盪」讓冷空氣往中緯度地區移動，預期影響很可能持續到年後，未來這半個多月民眾一定要做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員黃恩鴻指出，目前氣象局已將週末即將到來的冷空氣列為「寒流」等級，在週五下半天，強冷空氣南下，台灣各地開始降溫，週六白天就能明顯感受到涼意，到週六晚間至下週日（12/18）清晨，是此波冷空氣最強時間點，中部以北、宜蘭地區低溫僅剩攝氏10度，部分平地空曠地區甚至只有攝氏7~8度，南部、花東地區則是攝氏11~12度。
黃恩鴻說，台灣今（12）日持續受東北季風影響，各地低溫約為攝氏15到17度，今晨最低溫在桃園楊梅的攝氏13.8度；迎風面的北部、東半部易有雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區要留意局部大雨發生。
至於近日天氣狀況，林琮訓指出，目前的天氣型態將會持續到週三（12/14），北部、東北部地區天氣持續陰雨，全天基本上都只有攝氏15到18度，而由於水氣偏多，中南部地區這幾天雲量可能會稍微增多，中部地區有局部降雨的機會，南部地區天氣則影響不大，早晚仍要留意氣溫偏涼，也是有機會降到攝氏17~18度，記得適時添加衣物，以免感冒著涼。週四（12/15）白天開始，冷空氣的影響暫時告一段落，北部、東北部氣溫回升，高溫攝氏19到20度，感受仍然濕涼，中部以北至東半部仍然有局部短暫陣雨。
鄭明典則提及，目前高緯度的北極地區正處於「負北極振盪」現象，表示極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度，而觀察目前動向，指標轉負值之後持續往下，具有很明顯的「長周期變化」成分，鄭明典提醒，負北極振盪預期影響很可能持續到年後，請民眾多加留意天氣動態。