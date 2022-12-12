林園捷運反區段徵收訴求 高市府重申：不同意的不會納入
林園捷運周邊土地都市計畫專案通盤檢討，針對農業區變更為都市發展用地之公展草案，凡不同意的地主，其土地將不會納入！市府早於11月20日以公文請林園區公所及各里里長協助廣為宣達，不同意的地主其土地將不會納入，會維持農業區；且該不納入變更之土地，依法無須負擔區段徵收任何開發費用。此政策方向已明確，近期將再以公文通知所有地主重申。
記者蔡佳宏／高雄報導
高市府說明，行政院核定林園延伸線為供給性導向之計畫，透過捷運建設提供小港、林園區安全、便捷且低碳環保之軌道運輸，並結合大眾運輸導向(TOD)發展策略，提升捷運運量，帶動地區加值發展；捷運周邊農業區檢討變更，是考量捷運延伸到林園為40年來林園首度翻轉改變的契機，沿線農業區變更屬於提升都市發展生活機能所必須。
都發局表示，本案都市計畫變更草案在10月至11月辦理公開展覽，且於林園當地召開3場說明會與居民溝通說明，就是要讓民眾充分瞭解相關內容，目前仍是都市計畫公展草案階段，各方意見都會納供都委會審議，為避免地主疑慮，近期將再度發文通知1,719位地主說明，市府會尊重地主參與區段徵收之意願，不同意的地主，其土地會剔除於都市計畫變更及區徵範圍外，維持農業區且無額外負擔開發費用；本案於後續召開市都委會審議時，也會邀請陳情人列席來說明。