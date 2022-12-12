道瓊永續指數評選出爐　華航勇奪全球航空業第一

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根據評比結果，華航在環境面與社會面獲全球航空產業最高分，也於環境報告、社會報告、人力資本發展、企業公民與慈善公益、乘客安全、永續行銷及品牌認知等評選題組拿下滿分，連同環境政策與管理系統、營運生態效益、氣候策略、剩食與廢棄物等共 10 項取得航空產業最高分，展現企業營運策略成功結合永續理念，讓世界看見台灣運輸業的永續力。
做為全球航空 ESG 永續龍頭，華航也宣布在 12 月 16 日慶祝企業營運 63 周年當日，藉由與環保專業組織合作的「環保旅程（ECO Travel）」碳抵換平台，為所有台灣出發的航班執行「淨零碳飛行」，透過國際認證的高品質碳抵換額度，以行動支持再生能源專案發展，促進全球能源轉型。華航期盼透過這項國內運輸業首創的大規模「碳中和」作為，實踐 ESG 永續經營，也拋磚引玉邀請旅客共同響應環保，鼓勵乘坐大眾交通工具前往機場、使用網路報到、預選餐點及自備免稅品環保袋等，一起支持減碳。
華航表示，長期深耕 ESG 永續作為受國內外多方肯定，今年獲頒行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」、環保署「國家企業環保獎-巨擘獎」等國家級獎項表揚，更榮獲 S&P Global 2022 永續年鑑評比「航空業銀級獎 （Silver Class）」，常年入選英國富時永續指數系列（FTSE4Good Index Series）及台灣永續指數等成分股，且連續獲得全球企業永續獎（GCSA）及台灣企業永續獎（TCSA）等榮耀。