特企／金門高粱酒盤龍金箔酒絕版復刻！24000盒限量販售

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「金門高粱酒盤龍金箔酒」臻選優質酒體熟陳，並加入多重高年份坑道窖藏酒，高難度工藝極致調和、風味質感達到70年巔峰之最，酒體飽滿、入口綿甜、落口甘冽、醇和甘美，整體層次感豐富，酒體輪廓清晰，同時添加100%日本製優質純金箔，舉手品飲時，金箔如雪花般在醇和濃郁的酒體中飛舞，最適合冬令時節入手、佐餐品味，同時也令許多老酒收藏鑑賞家摩拳擦掌，增值優勢前景看漲！
在業界頗具知名度的高粱酒鑑賞家王俊為先生，著有「金門高粱酒鑑賞手冊」，收藏近千款老酒，對白酒有深厚研究，並曾任知名拍賣公司首席酒類品鑑顧問，對金門高粱、老酒評鑑、酒款介紹皆具相當豐富經驗，目前在台中從事老酒、茗茶販售鑑賞，王俊為自1999年開始買進金門高粱酒，經典酒款經年累月增值有感，可謂藏酒致富！品飲鑑賞「金門高粱酒盤龍金箔酒」讚譽有加：「淡淡成熟果香伴隨金門高粱酒獨有清香，濃而不膩，絲滑入口在喉間爆滿甜韻、酒體厚實；口感渾厚，恰到好處的穀香，無雜味、無生味，尾韻甘甜中帶有一絲冷冽，酒體架構扎實、層次感豐富、尾韻滿溢喉間且持續性強。金箔在酒液中翱翔飛舞，仿似一場瓶中的金色落雪，若經陳放數年熟陳，高質感好酒精彩可期！」
身為資深老酒收藏達人的林尚霖，除了收藏多款民國50至60年代的骨灰級紀念高粱酒、八二三砲戰紀念酒、各式特殊雙十國慶酒款、瓷瓶珍藏紀念版老酒以外，對高粱品酒也相當了解。他表示：「這款盤龍金箔酒，是金酒歷代瘋搶絕版品中絕無僅有，不只復刻且加碼金箔再升級的絕版好酒，價格竟也驚人的親民。非瓷瓶的瓶身設計，也有助於使酒液不易蒸發，提升未來增值空間，臻選優質酒體熟陳，並加入多重高年份坑道窖藏酒，酒體淚液掛杯飽滿渾厚，擁有高梁糧香，香蕉、香瓜、水梨、梅子之輕柔果香，口感綿甜柔順、甘醇好入喉；不覺濃烈、絲滑順口、尾韻甘甜令人意猶未盡，應該又是一款值得收藏的金酒傳世之作。」
「金門高粱酒盤龍金箔酒」復刻禮盒以「雙龍盤繞、金龍搶珠」為設計概念，用雙龍與金龍來寓意「尊榮珍貴‧吉祥圓滿」祝福意涵，同步象徵金門高粱是不少名流饕客、老酒收藏家、名酒鑑賞家爭相收藏的酒中之龍！打破金箔酒價格高牆，恭賀新年將近，以親近的市場價格2,580元於全省7-ELEVEN限定販售，希望讓許多高粱白酒迷、老酒收藏家、高粱鑑賞家有機會入手「盤龍金箔酒」夢幻逸品限量好酒，是一款極具增值能力、可珍藏送禮的傳世首選。
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