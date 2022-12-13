獨／唐仲彣孤獨等級超高！達第9級　「唯獨沒做這件事」

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唐仲彣出道已經一段時間，直到這幾年才開始廣為人知，他表示其實會怕創作沒人聽，「對我來說，我現在又不是人氣高到什麼程度，還是會在乎別人的意見。」他分享，曾經遇到有人對他說「不要做音樂、或者乾脆做幕後」的建議，他坦言覺得這些話很瞎，「這樣很不尊重人，我知道自己可能在某些人的眼裡沒有達到標準，認為我不足沒有問題，但以這種方式叫我轉行，我覺得很瞎。」
幸好走上音樂路，唐仲彣的家人都支持，雖然起初家人還是希望他能按照大學的本科走科技業，但因為自己對音樂的堅持與熱忱，所以還是選擇出道當歌手，當年與家人算是「有激烈的溝通」，但他不諱言的說：「我在2016年時有設定給自己3年時間，後來2019年有公司簽下我，代表我有做出一定的成績。」
身為獨生子的唐仲彣，外在其實看不太出來，因為個性喜獨處，他自嘲也是因為這樣生活偏單調，先前網路有一個國際孤獨等級表，他竟然除了一個人做手術外，其餘都可以一個人完成，國際孤獨等級到了第九級。
與唐仲彣同屬團體「CHING G SQUAD」的還有高爾宣、婁峻碩、芮德，被問到會不會擔心被比較，他直言：「比較是一定會啊，因為畢竟2個團員，成績那麼好，當然會覺得希望跟他們看齊，算是良性競爭。」他認為當下能做到最好就好，「當然他們一開始紅的時候給自己壓力很大，現在不會了，滿佛的，很多事情不會想那麼多，這樣也比較迎刃有餘。」