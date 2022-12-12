行政院擬協調四大院禁抖音 羅秉成：公務員違規會懲處
短影音平台Tik Tok高人氣風靡全球，但其所引發資安疑慮，連帶引發朝野關注，數位發展部日前已限制公部門設備下載。對此，行政院秘書長李孟諺成今（12）日於立法院答詢說，除行政院所屬部會禁用外，也會協調其他四大院比照行政院辦理；行政院發言人羅秉成也強調，公務員若違反規定，會依照法規懲處。
記者翁子竣／台北報導
立法院內政委員會今審查民國112年度中央政府總預算案關於行政院部分，並邀行政院官員到場備詢。民進黨立委羅美玲質詢表示，數位發展部12月5日禁止公部門使用抖音，但僅行政院及所屬部會適用該項規定，其餘四大院仍可使用。他質疑，如同一國多制，資安只做了半套，何時四大院會下令禁用？雖目前公部門電腦已禁用，但公務手機卻沒有禁止使用的軟體，只能透過一年兩次查核審查。
李孟諺答詢說，中國影音平台對台灣有許多不實訊息，現已要求行政院所屬相關部會禁用外，目前院內羅秉成也邀相關部會做跨部會的因應，並協調立法院、考試院等四大院比照辦理。
羅秉成也坦言，做法上單用禁止可能效果不足，仍需要更好的方法，例如公共區域網路範圍內，進行一些技術的處理，使公務員無法接觸，後續專案小組都會討論。至於是否可採印度及其他國家方式規範抖音，羅秉成則說，因這涉及層面較廣，仍需比較多的討論，「公務員在要求底下若違反，就按照公務員相關規定懲處。」