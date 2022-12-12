影／通緝犯攜槍逃亡！藏五股山區近2年 警超前部署逮人
一名44歲陳姓男子，數年前因槍砲案件遭法院判刑4年確定，但他為了規避到案執行，開始攜槍逃亡長達近2年，新北市刑警大隊獲報後展開半個月蒐證，掌握陳嫌藏匿處所，於11月底規劃警力持搜索票前往新北五股山區執行搜索，順利逮捕陳嫌，並當場查扣改造手槍1支、改造子彈8發、安非它命、賭博帳冊、賭資新台幣8萬元等證物。
編輯中心／綜合報導
據警方調查，陳姓犯嫌數年前因槍砲案件遭法院判刑確定，陳嫌未依案入監執行而遭發布通緝，故開始展開逃亡生涯，逃亡期間為謀生並染有毒癮，竟經營賭博從事地下六合彩不法情事。陳嫌為了躲避刑期及警方查緝，藏身於五股半山腰屋內，並在周遭設置監視器，警方縝密部署攻堅查緝時，仍遭陳嫌發現先行逃亡後山躲藏，幸經警方事先勘查周遭地形，熟悉後山路線，不到1小時即逮捕陳嫌到案，全案依槍砲通緝、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、賭博罪偵辦。
新北市刑大重申，對於轄內藏有槍砲等不法犯罪，絕不容忍，非法槍械是助長暴力犯罪的主要亂源之一，新北警方持續強化查緝持槍在逃要犯、遏止幫派分子擁槍自重、掃蕩槍械製造場所，戮力貫徹執行檢肅非法槍械，給民眾一個安居樂業的環境。（編輯：林莞茜）
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