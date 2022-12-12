「準寒流」躲不掉！北部絕望濕冷還沒完　1圖秒懂1週天氣

快訊／本土確診今增10824例！死亡+31、境外+29例

▲指揮中心表示，今（12）日本土確診增10824例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，今（12）日本土確診增10824例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增10,853例COVID-19確定病例，分別為10,824例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之10,824例本土病例，為4,980例男性、5,836例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(1,697例)，臺中市(1,528例)，桃園市(1,333例)，高雄市(1,197例)，臺北市(1,057例)，臺南市(871例)，彰化縣(622例)，新竹縣(403例)，新竹市(322例)，苗栗縣(265例)，屏東縣(258例)，雲林縣(248例)，南投縣(207例)，嘉義縣(165例)，花蓮縣(129例)，宜蘭縣(123例)，基隆市(122例)，嘉義市(106例)，金門縣(66例)，臺東縣(64例)，澎湖縣(38例)，連江縣(3例)。

▲指揮中心表示，今（12）日本土確診增10824例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，今（12）日本土確診增10824例。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為16例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月17日至12月9日，死亡日期介於9月27日至12月9日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，中國、越南及韓國(各1例)移入，另23例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,324,496例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,842,536例排除)，其中8,481,040例確診，分別為38,300例境外移入，8,442,686例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,710例COVID-19死亡病例，其中14,693例本土，個案居住縣市分布為新北市2,876例、臺北市1,601例、臺中市1,564例、高雄市1,437例、臺南市1,098例、桃園市1,089例、彰化縣917例、屏東縣576例、南投縣480例、雲林縣478例、苗栗縣404例、嘉義縣381例、宜蘭縣317例、基隆市310例、花蓮縣254例、嘉義市248例、新竹縣243例、臺東縣190例、新竹市159例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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