首波寒流冷爆！「下雪熱區、條件」來了 上山追雪前先看
入冬後首波寒流預計週六（12/7）報到，全台各地急凍2天，不少想要追雪的民眾已經躍躍欲試，只等老天賞臉！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，這波寒流氣溫雖然降得夠低，但可惜的是水氣沒有明顯搭上，比較多的水氣預計在週五（12/16）通過台灣，反而到了週六寒流「冷空氣主力部隊」下來的時候，天氣會慢慢轉乾。如果週五水氣通過時玉山氣溫降到攝氏0度以下，那就有下初雪的機率。另外如果低溫及水氣條件配合，週六太平山、合歡山也有機會飄雪，不過實際狀況還要等時間近一點比較容易判斷。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮指出，今年入冬之後，在西伯利亞、蒙古一帶的冷高壓確實偏強，不過前段時間大多被「鎖」在北邊，頂多南壓到中緯度一帶，這也導致台灣地區維持了一段很長的東北季風影響，北部地區濕冷時間相當長。但冷空氣不可能永遠被壓制，當累積到一段時間之後，產生中高層的大氣波動，就可能會「鎖不住」直衝而來。而這波冷空氣跳過大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團「直攻」寒流等級，正是因為冷空氣壓得比較南邊所致。
根據中央氣象局資料顯示，台灣最容易下雪的人工氣象站是「玉山」，玉山初雪平均發生於11/9~12/26之間，最早的初雪是1986年的10/1，最晚則是2019年的1/21，今年何時可見玉山下雪還有待觀察。至於是否會一路冷下去直到明年初？吳德榮認為，依照目前數值模式推測，超過10天以上的預測變數還太大，兩週之後的天氣型態會如何，建議民眾多多觀察即可，現階段而言還言之過早。
吳德榮強調，台灣通常為處於冷空氣影響的邊緣，有時候需要一波大型的天氣系統影響來改變整體的環境。以這波寒流來看，南下之後北台灣就會逐漸轉乾，天氣慢慢擺脫濕冷進入乾冷的型態。不過這波寒流大約影響2天左右，冷空氣就會慢慢北退，屆時天氣情況又可能會回到東北季風影響的環境下，是否會再次轉濕冷要再觀察。不過要特別提醒，寒流影響下如果轉乾冷，輻射冷卻效應就會增強，也代表清晨及夜間極端低溫情況會更明顯，民眾務必要注意保暖，有心血管疾病的患者要特別留意身體狀況。