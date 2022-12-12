大S最愛的不是具俊曄？見他激動痛哭：比汪小菲帥1萬倍
大S的異國情緣特別旺，除了前夫汪小菲是在北京見了4次面就閃婚，和舊情復燃的韓國歐巴具俊曄，也是20年前就結下緣分，而她最想嫁的人其實也是外國人，還是日本男神木村拓哉！她2019年錄製實境秀《我們是真正的朋友》，獲得偶像親手寫的卡片激動痛哭，甚至直呼「木村拓哉比汪小菲帥1萬倍！」
記者江芷稜/綜合報導
大S從14歲就喜歡木村拓哉，為了偶像開始學日文，一度到日本發展，許願「我以後就是要嫁給他，我絕對不會嫁給別人」。好友們知道她的心思，到緬甸錄製《我們是真正的朋友》時，范曉萱特別安排大家一起餐廳吃飯，原來該餐廳就是木村拓哉所選的，他透過影片現身和大小S、阿雅、范曉萱打招呼，讓一群人相當驚喜。
木村原本有意到緬甸會見粉絲，最終因故無法前行，大S哭著收下偶像的祝福卡片，笑說「如果木村來到現場，第一件事我就會衝過去抱住他，用無尾熊的方式夾在他身上不放開，然後趁機一直狂親他，狂親他。我爲了他學日語、去日本發展，就是受了他的影響。」
當時大S和汪小菲還沒離婚，即使是已婚身分，她也不在乎大方示愛會讓汪小菲吃醋，直呼「管他的」；小S問大S：「妳覺得木村拓哉比較帥？還是汪小菲帥？」大S毫不猶豫地回答：「我覺得木村拓哉比汪小菲帥1萬倍！」 認為偶像跟老公不能比較，非常欣賞木村嚴以律己的精神，一直把對方當作榜樣。之後木村拓哉在中國開設微博，大S身為死忠鐵粉立即追蹤，木村也回追大S，保持良好互動。