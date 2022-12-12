詐騙集團分散4縣市 攻堅破門一舉搗破

一個詐騙集團將指揮中樞設於台中市，另將分支據點分別設在苗栗縣、嘉義縣、台南市，專門詐騙中國大陸地區民眾；刑事局中打中心7日聯合地方警察單位兵分多路攻堅，緝獲正在實施詐諞行為之現行犯陳嫌等12人，並查扣現金新臺幣約19萬300元、手機81支、電腦7臺、網路分享器3臺、主機1臺、詐騙講稿、愷他命、毒品咖啡包、蝴蝶刀及手指虎等等贓證物；此次行動緝獲犯嫌竟有高達6名通緝犯。
記者鄧力軍/台中報導
刑事局第六大隊（第五隊）專案小組見時機成熟，於111年12月7日兵分四路持臺灣臺中地方法院核發搜索票，並協請保一總隊維安特勤隊利用新穎設備實施破門攻堅查緝，以迅雷不急掩耳的速度緝獲正在實施詐諞行為之現行犯陳嫌等12人，並查扣現金新臺幣約19萬300元、手機81支、電腦7臺、網路分享器3臺、主機1臺、詐騙講稿、愷他命、毒品咖啡包等贓證物；此次行動緝獲犯嫌竟有高達6名通緝犯，其中1名還隨身攜帶蝴蝶刀及手指虎等武器，所幸警方查緝行動處置得宜，使得案件順利圓滿。
據調查該犯罪集團犯罪手法係使用手機撥打不特定中國大陸民眾，以偽裝公安謊稱被害人行動電話門號或信用卡遭冒用且涉及刑案等話術騙取信任，隨後再轉接假冒中國大陸檢察官之不詳成員，誆騙被害人匯款。全案警詢後依詐欺及組織犯罪等罪嫌解送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
警方宣示將持續系統化查緝詐欺集團，從第一線詐欺機房、提供電信話務的系統商及幫助洗錢的水房，一層一層查緝，刨根鏟除詐欺犯罪，並以抓金主、斷金流為目標，讓犯罪者無利可圖，犯罪無所遁形，民眾切勿心存僥倖從事不法犯罪活動，以免誤觸法網；另警方分析幫派分子有轉向從事詐欺犯罪之趨勢，顯示詐騙已經成為黑道幫派主要不法金源之一，因此警方將朝「打詐就是掃黑」之原則，全力打詐，以斷絕黑道金脈。同時呼籲民眾共同打擊詐欺不法犯罪，若有發現可疑之人、事、物，請向警方提供線索，俾利警方查緝，共同維護社會治安及生命財產安全。