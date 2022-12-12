派對狂歡月來了！魔法聖誕夜、飛行跨年趴 一路嗨到2023
距離眾所期待的跨年只剩一個月，很快就要告別2022年。位於高雄英迪格酒店的頂樓露天酒吧Pier No.1，每年都會舉辦嗨翻天的跨年派對，今年以高空飛行為主題，特別設計「FLY HIGH倒數跨年趴」，加碼在聖誕夜12月24日，推出「魔法聖誕夜」派對，整個12月就是派對狂歡月。
記者陳美嘉、黃正忠／高雄報導
Pier No.1高空露天酒吧在12月推出許多驚喜派對，有足球迷最愛的「高空足球趴趴趴」，在戶外500吋大螢幕下觀賞國際足球賽事。緊接著在12月24日晚間9點推出「魔法聖誕夜」，旅客可以換上巫師袍、拿著魔杖，在大廳設置的拍攝打卡區，拍攝風格紀念照。派對特別邀請知名Youtuber，同時也是DJ身分的好機車嗩吶Sona，以及4rmstrong 、Lighly、Oliver四組熱門DJ進行演出，暢飲啤酒、紅白酒及佐酒點心，為聖誕夜創造不同凡響的驚喜回憶。
Pier No.1「FLY HIGH倒數跨年趴」將於12月31日晚間9點開始，入場前每位賓客都會免費獲得一杯「英迪格狂歡high tension」迎賓特調，晚間9點至10點無限量供應精緻派對小點，整晚提供精選啤酒及紅白酒無限暢飲。今年邀請到知名DJ 4rmstrong、Swallow及Vonic，展現多種曲風，整場派對將狂歡至凌晨1點。聖誕及跨年派對每人票價2,200元起，另有VIP座位區8人20,000元起，即日起開放線上購票。