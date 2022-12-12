兒童特殊重症「3例MIS-C、2例腦炎」　僅1例接種過疫苗

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第三例為2歲男童，沒有慢性病史、未曾接種過疫苗，也未曾通報確診，11/18起陸續發燒、嘔吐，11/21到急診，診斷疑似上消化道出血，收住兒童加護病房，檢查有皮疹跟休克，新冠病毒N抗體陽性，診斷MIS-C，經治療後病況好轉，11/29轉一般病房，已於12/3出院。
第四例為6歲女童，沒有慢性病史、曾接種2劑疫苗，10/3快篩陽性確診，10/10出現嘔吐、腹痛、眼球震顫到急診，因呼吸窘迫緊急插管及給予抗癲癇藥物，瑞德西韋藥物治療，收治兒童加護病房治療，診斷疑似腦炎，經治療後病況好轉，已於10/17出院。
第五例為2歲男童，沒有慢性病史、未曾接種過疫苗，12/4發燒、四肢抽搐至急診，PCR陽性確診，頭部電腦斷層顯示腦水腫，診斷為急性腦炎，當日收住加護病房，有使用瑞德西韋治療病況好轉，12/8轉一般專責病房，預計在今天出院。（編輯：林莞茜）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。