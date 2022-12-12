可不可熟成紅茶x史努比！40款超萌週邊＋5杯新飲品開箱

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將寶可夢系列出現過的墨玉歐特，打造成升級版「朱玉歐特」，同樣以木質果香調的熟成紅茶為基底，搭配口感綿密瑞典Oatly全新植物奶，再加入淡淡穀物香氣、增添甜美櫻桃咖啡風味的嚼感方Q，是層次豐富的咀嚼控特調；另外還有加入鮮奶茶版本的「朱玉歐蕾」可以選擇。
可不可熟成紅茶過去曾將寶可夢打造成青花瓷樣貌，這次再度挑戰自己，攜手PEANUTS花生漫畫史努比，以東方藝術文化的「琺瑯彩瓷藝」作為本次聯名設計主軸，全新「DREAM BIG, ACT SMALL可不可夢想進行式！」聯名設計，不只揮灑繽紛色彩，更呼應喜歡幻想的史努比，創造出各式各樣的史努比夢想造型。最特別的是，一口氣推出「茶飲生活系列」、「寵物話題系列」與「風格珍藏系列」三大路線週邊商品，除了超萌不鏽鋼環保杯、牛仔飲品提袋，你能想像牽著揹上經典可不可藍白杯的狗狗嗎？還有心花努放點心杯盤組陪你下午茶，每款設計都令人尖叫。
聯名首波就從12/15起於全台門市與官方線上商城正式上市，聯名商品每一款式每人限購2個。可不可並以琺瑯彩瓷藝延伸設計了2款中杯與兩波段各4款、共8款大杯的活動手搖飲杯身，及2款活動杯膜，只要於活動期間在門市購買飲品即可獲得「Let the dream fly high」限量杯款。《NOWnews今日新聞》現在就幫大家一次開箱全系列週邊設計。
實用「茶飲生活」！4款不鏽鋼環保杯、2款牛仔飲品提袋、4款六角陶瓷杯墊
第一波12/15上市的「茶飲生活系列」，從史努比的夢想出發，打造黃色x滑板家、綠色x棒球員、紅色x畫家、藍色x飛行員4個角色的「不鏽鋼環保杯」；「牛仔飲品提袋」則有淺色「一飛沖天紙飛機」及深色「風和日麗游泳圈」2款刺繡史努比造型，最貼心的是，背後還設計有放置悠遊卡的小口袋，怎麼能捨得不入手！而「六角陶瓷杯墊」則以深藍太空人、綠款探險者、紅款音樂家與天藍航海王，展開夢想冒險。
超萌「寵物話題」！寵物專用胸背包牽繩組、陶瓷高腳碗、多功能玩具與長植絨地墊
12/22就由萌寵週邊開啟第二波，全系列與「Something Studio三牲工作室＃浪我帶你回家計畫」團隊聯手合作，「寵物胸背包牽繩組」竟設計出可以放入撿便袋的藍白紙杯造型胸背包，讓愛犬揹上可不可經典手搖杯有夠萌！並以中國古代六角瓷器花瓶樣式，打造「日食荷香寵物陶瓷高腳碗」，經典可不可藍色的寵物飛燕碗與史努比浮雕圖紋，讓狗勾吃飯更有貴氣感；以及史努比最好的朋友胡士托捧著可不可經典杯身的「寵物多功玩具」；還有描繪史努比慵懶躺著玩滑板的「寵物長植絨地墊」。
全台限量1組！隱藏版「迷你狗屋門市」
喜歡做白日夢、寫小說與愛閱讀的史努比，其實是查理布朗領養的狗狗，可不可以花生漫畫故事為靈感，邀請中途之家待領養的毛孩，一起拍攝聯名形象主視覺，為幫助浪浪們找到自己的家多盡一份心力。更加碼回饋給粉絲，凡購買寵物話題系列商品，並於指定期間到官方粉絲團完成任務，就有機會獲得品牌全手工訂製、全台限量1組的「可不可迷你狗屋門市」！萌慘了，大家要鎖定可不可熟成紅茶FB啊。
貴氣「風格珍藏」！龍騰鳳祥滿月壺茶具、心花努放點心杯盤組
限定2023/1/5上市的商品，聚焦農曆新年，特別與臺灣在地故宮雙品牌「神話言TALES」，跨界合作「龍騰鳳祥滿月壺茶具」，滿月壺身描繪史努比和糊塗塔克分別與龍鳳穿梭在雲山間，茶杯四君子則分別搭配史努比為人熟知的4位好朋友，蘭花x莎莉布朗、菊花x奈勒斯、梅花x露西、竹子x查理布朗，台灣獨家全球限量500組，鐵粉絕對要收藏。「心花努放點心杯盤組」則以青銅器時期盛行的夔紋及雲雷紋飾，（夔，似龍而僅有一足之奇珍異獸），搭配雍容牡丹、吉祥富貴的禪，設計出「繁花盛開，前途似錦」的寓意。
12款聯名限定版年曆店卡！完成官方LINE任務再抽秘密週邊
可不可熟成紅茶把經典菜單店卡，設計成12款聯名限定版，同樣以史努比多樣夢想並結合年曆形式，跟著首波12/15於全台各門市提供，每一家門市僅有其中一款，消費者至門市購買飲品時即可索取，（數量有限贈完為止）。現在加入可不可官方LINE完成指定遊戲互動，還有機會抽中秘密限定週邊獎項。