愛莉莎莎開課出包了！優惠不同調 粉絲翻臉：被當韭菜割
網紅開設線上課程風潮正盛，英國行銷學碩士畢業的愛莉莎莎，近日推出「自媒體銷售學」課程，開賣後吸引許多粉絲搶購，短短3天就有7千多人成為學員，目前募資金額超過2,581萬元台幣，吸金能力相當驚人，不過，該課程在不同通路給予的優惠有差異，讓最先搶購的早鳥粉絲不滿，表示填寫問卷的折價，竟然不如後續購買者，對於補償方案也不滿意，直呼「被當成韭菜割了」。
記者江芷稜/綜合報導
有網友10日在Dcard論壇反映，愛莉莎莎的課程開賣前，曾在臉書尋求粉絲填寫問卷就能拿到300元課程折價券，所以衝著折扣碼就認真填寫了，沒想到預購開放後，她又開放一波折扣碼，竟然下殺到優惠350元，但「知識衛星」平台的折扣碼並不能疊加使用，讓網友覺得認真填寫問卷的粉絲都是做白工、寫心酸的，質疑「愛莉莎莎是把填問卷的粉絲當傻子嗎？」
當天愛莉莎莎在IG直播講解線上課程時，不少網友提問，希望她能解釋此事，卻被視而不見，直到隔天她才回覆網友，當時平台並未預料到填寫問卷的粉絲跟使用折扣碼優惠的網友會有高度重疊，一直在討論因應措施，「我不是不回應，是我在他們確定方案前沒有權利做回應，有填問卷的人應該明天早上就可以收到平台的對應措施」。
後續網友收到補償措施，竟是一張500元的全站折價券，必須在1年內使用，愛莉莎莎的粉絲相當傻眼，「等於又是強迫推銷購買其他課程，但要不是愛莉莎莎的課，大多數人根本壓根沒在用這個平台」，認為這種變相推銷的補償措施根本毫無誠意，完全是被當第二輪的韭菜。其他網友也留言「這種補償真的是看了很火大，他們根本毫無損失，當我們傻嗎？」、「不如發個摩斯漢堡即享券，大家喝個紅茶消消氣」。