吳慷仁19歲進電視台看遍主播 把侯佩岑當女神「很漂亮」
Netflix懸疑影集《模仿犯》聖誕派對今（12）日舉行，故事背景發生在90年代電視台百家爭鳴的戰場，吳慷仁受訪分享19歲時在電視台當過新聞部的編導助理，搭電梯遇到穿豹紋裝的張雅琴，氣場強大到吳慷仁會默默退到角落，當時的主播圈紅人正是甜心主播侯佩岑，美貌連吳慷仁都直呼：「很漂亮。」
記者羅凌筠/台北報導
吳慷仁當時在台內負責剪宣傳帶，剪不好會挨導播髒話伺候：「為什麼有空白？」但是領到新聞台的制服外套，對19歲的他來說很有虛榮感。他回憶：「那時候就是混口飯吃，做幾個月就去當兵了。」這段經歷他也和劇中飾演主播的姚淳耀分享。
姚淳耀要揣摩演主播，拿李四端播報新聞的口條當範本，也觀察爭議性節目《社會追緝令》，有趣的是鮮少NG的姚淳耀，遇上林心如就破功，「戲裡她是我的上司，看著她的表演氣場很厲害，自己有點緊張，就一直卡詞。」江宜蓉親自找社會線記者做田野調查，學習和警察博感情的眉角。
吳慷仁、庹宗華、侯彥西劇中成立連續殺人案的專案小隊，親自前往檢警單位實習，吳慷仁大讚合作氣氛很棒：「庹哥很賊，上戲前嘻嘻哈哈，下一秒入戲就哭了。」侯彥西在小隊中擔任潤滑劑與開心果，因為角色名字叫「大超」，有他出現的戲分，還真的必定拍到超時無疑，像是魔咒一般。