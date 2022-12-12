2022國際技能競賽我獲6金13銀6銅　勞動部將頒3390萬獎金

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勞動部表示，本屆國際技能競賽原定於2021年舉行，因疫情影響，競賽日期一再延後，國手們除需克服競賽期程不確定性的心理壓力外，還須具備堅定信心與毅力，在多國好手相互較勁中脫穎而出，實屬不易。
蘇貞昌致詞時表示，首先恭喜各位台灣之光，以堅強實力拚搏，讓世界看見台灣技能水準的優異，過去只有「萬般皆下品，唯有讀書高」，但現在各種技能都值得尊敬。疫情期間，行政院也請勞動部、教育部及經濟部與時俱進，持續掌握產業趨勢，更新相關訓練機具設備；另外，未來這些優秀的國手們也可以在取得資格後，成為公立高中的老師。
勞動部長許銘春致詞時提到，這屆獲得的成績非一朝一夕可達到，除了學長姊的經驗傳承，台灣成熟的產業技術、進步的生產設備，還有政府這幾年投入的訓練資源，都提供了許多重要的協助及支持。
本屆為台灣摘下第一面金牌的外觀模型創作職類國手雷豐嶽表示，訓練需要花大量的時間練習，和親友相聚的時間和交集都變得很少，多少會覺得有些孤單，但也很慶幸自己堅持走下去，努力不會白費。
榮獲最佳選手獎的電氣裝配職類國手蕭聖儒說，「從每道關卡裡尋找解決方案，不斷學習、認識不同的自我，很感謝啟蒙老師陪伴和鼓勵，讓我有勇氣朝著目標繼續努力」。
勞動部將頒發獲獎國手金牌每人新台幣120萬元、銀牌每人60萬元、銅牌每人40萬元、優勝每人10萬元的獎助學金，預計將發出3390萬元奬助學金，以此慰勞國手們為國爭光的辛苦，也勉勵他們在未來的日子裏，可以繼續深耕，回饋國家與社會，提升我國整體技能水準。
另外，國際技能組織亞洲分會於今年6月1日正式宣布台灣取得2025亞洲技能競賽主辦權，這是台灣繼1993年後，相隔約30年再次取得國際技能賽事主辦權。