中國禁台灣產品進口　國民黨團批蔡政府：只會口水治國

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曾銘宗表示，根據財政部統計資料顯示，台灣對中國大陸與香港出口情形，在馬政府時代從101年到105年大約在總出口數的40%左右，相當於每出口100元，有40元到大陸、香港。蔡政府執政以後，106年提升到41.2%、107年41.3%、108年40.1%、109年43.9%、110年42.3%，對大陸貿易逐年提高。曾銘宗痛批，每次發生禁止我農漁品進口，蔡政府除譴責外還是譴責，不然就請軍人、學生吃香蕉、鳳梨或是石斑魚；只要在經費允許之下，國民黨團當然支持，但是根本沒有辦法解決問題。
曾銘宗強調，國民黨團呼籲中國大陸不要採行歧視待遇，禁止台灣農漁產品進口，傷害無辜農、漁民的權益。此外，要求政府拿出具體辦法，做好產銷規畫，拓展國際替代市場，確保農漁民權益；蔡政府要降低對中國大陸貿易依賴度，請拿出具體作為，不要再口水治國、口號治國，只會譴責，沒有具體解決問題辦法。
國民黨團副書記長謝衣鳯則指出，農委會稱中國大陸要求業者向陸方登記，屬於行政障礙，農委會主委陳吉仲將再度向WTO申訴。可是中國大陸在2020年11月16日就向WTO各會員國通報，陸方針對農漁產品、食品實施新制。日本貿易振興機構去年5月份指出，中國大陸跟WTO會員國在徵詢階段，日本提出意見書，認為登錄業者涵蓋所有食品業屬不合理，應該限縮回到最初的5類；中國大陸政府回應日本徵詢意見書，將食品改為18類。
謝衣鳯直言，中國大陸已向WTO各會員國提出公告，食品登記新制，各會員也陸續向中國大陸政府進行徵詢、交涉。2021年4月18日日本農林水產省就依照陸方所公告的新規，啟動「2020年農林水產品食品設施認定申請」，並將陸方新規逐條翻譯成日文，公布在專屬官網上，提供食品業者及相關產業重新登錄、註冊。
謝衣鳯提到，衛食藥署在去年10月15日就已經公告，會協助所有食品業者進口大陸重新登錄、註冊，這代表民進黨政府早就知道，出口大陸必須重新申請登錄、註冊。謝衣鳯質疑，相關部門為何不協助台灣業者理解規定？去磋商？去溝通？導致現在發生農水產品、食品遭到陸方禁止進口，造成的損失，誰要負責？
謝衣鳯表示，農委會預估，如果我國所有相關業者都無法重新登錄、註冊，將影響台灣農漁產品產值達60億元。民進黨政府既然要堅持「抗中保台」政策，可以不要把農漁產品、食品出口大陸，但請告訴農民、漁民和業者，未來出口的地區在哪裡？有沒有找到其他市場？她建議民進黨政府，不要只有口號，請拿出具體作為，而不是一直要軍人、學生吃「民主的魚」、「民主鳳梨」，還是「民主的香蕉」。
國民黨團副書記長吳怡玎質疑，民進黨在野時對於ECFA稱為「舔共」、「賣台」，執政之後卻行政怠惰，全推給中國大陸打壓，什麼是也不做，用「抗中保台」掩蓋所以的行政怠惰；進入大陸海關台灣對陸輸出包含水產品、食品相關網頁資料顯示，是有台灣業者註冊成功例子，中國大陸不只有針對台灣農水產品、食品，要求重新註冊，是針對全球各國，只要是出口農漁水產品、食品進入中國大陸，都必須重新註冊。
吳怡玎舉例說，鄰近的日本，所有農漁產品、食品都是註冊有效，韓國有部分廠商顯示暫時進口，但絕大多數都屬有效註冊。中國大陸在2019年11月26日公告徵詢各國意見，2020年11月也經由WTO辦公室向各會員國通報新制；日本2021年出口到中國大陸農漁水產品，比前一年增加35.2%，2022年10月，更達到1.2兆億元，並設定出口中國大陸目標為2兆日圓，簡言之，大陸市場市占率幾乎被日本所有。2021年4月，當中國大陸宣布推出新制註冊後，8月13日日本農林水產省就開始積極協助業者辦理申請註冊。