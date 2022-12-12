星宇11月營收增逾6成達6.2億　客運暴增8成

星宇航空(2646)今（12）日公布11月財報，總營收為6.20億元，月增率62%，年增率752%，已連續7個月雙率正成長。其中，客運營收為4.69億元，月增84%，年增1716%，受惠邊境管制鬆綁，旅運動能自10月開始回溫，11月旅客人數較上月增加八成，尤以日本線成長最為強勁。貨運營收為1.22億元，月增12%，年增183%，隨貨運市場需求放緩，星宇航空善用增加的客機貨艙空間穩定增裕營收。
記者黃仁杰／台北報導
1至11月累計營收為23.97億元，較去年同期6.99億元，增幅243%。其中，客運累計營收為14.57億元，增幅418%，貨運累計營收為8.09億元，增幅131%。
星宇航空表示，隨客運需求轉強，12月整體座位數較11月成長兩成，訂位量較11月成長四成以上。緊接著為迎來農曆春節旺季，曼谷自2023年1月20日起增至每日兩班直飛，其餘航點亦提供穩定飛航服務，並視市場熱度增加航班次。同時，星宇航空看好明年旅遊復甦，預計1月13日開闢台北-河內航線、1月17日開闢台北-宿霧航線，使東南亞航網更臻綿密，1月座位數合計再成長近三成。
機隊方面，星宇航空12月將交付2架A321neo，屆時13架A321neo將全數到位，另外，A350-900新機自10月底引進後已開始進行籌備作業，預計明年初將首度亮相並投入區域航線營運，大幅增加運能及派遣彈性。