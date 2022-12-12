疫情微升溫！確診連4天高於上週　王必勝分析上升2原因

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王必勝說，以現階段疫情走向分析，國內BA.5疫情已到谷底，針對無法繼續降至萬例以下、甚至清零的原因有2個，第1是台灣防疫措施相對寬鬆，在管制強度之下，一定存在社區低度傳染，只要傳播鏈隨時形成，本土個案數就會再上升。
王必勝表示，第2個原因是台灣民眾對於COVID-19的免疫力現在剛好隨著時間消退，不論是接種疫苗獲得的保護力或自然感染免疫，時間超過了，免疫力下降，就可能造成感染。現在各縣市的次世代疫苗都很充足，提醒符合接種資格對象儘速施打，才可加強自身保護力。
今天確診個案新增中重症31例（中症8例、重症23例），其中31人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中29人有癌症等重大疾病或慢性病史，18人未打滿3劑疫苗、15人沒有接種任何疫苗，20人年齡超過80歲。
新增5例兒少重症個案，分別為3名孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2名腦炎，個案年齡介於2至16歲，3男2女，都沒有慢性病，3人沒有施打過任何1劑疫苗。
唯一接種3劑疫苗的是16歲少女，指揮中心發言人莊人祥說明，個案11月10日確診，11月30日出現發燒、右頸腫痛、咳嗽、喉嚨痛、吞嚥困難，12月3日急診，懷疑MIS-C，目前仍在一般病房治療中。
另外一名接種2劑疫苗的6歲女童，10月3日快篩陽確診，11月10日開始出現嘔吐、腹痛、眼球震顫等症狀至急診，因呼吸窘迫緊急插管，給予抗癲癇藥、瑞德西韋等藥物治療，收住兒童加護病房，診斷疑似腦炎，經治療後病況好轉，已於11月17日出院
根據指揮中心統計，今年1月1日至12月11日，本土輕症、無症狀個案累計837萬8925例、占99.55%，中症累計2萬2091例、占0.26%，重症累計1萬6244例、占0.19%，其中死亡累計1萬3855人。（編輯：管中維）
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