8點檔女星難產剖腹 「AA制」前夫竟冷血索討2萬醫藥費
談話性節目《11點熱吵店》邀請女星們探討離婚的導火線，8點檔演員璟宣分享心路歷程，透露與前夫是大學時期的學長、學妹，在花錢上採「AA制」，習慣各付各的，竟然連懷孕剖腹產費用2萬元都要自己付，她原本不以為意，直到生產第二胎時，被旁人提醒這種行為不太妥當，璟宣才猛然清醒，決定要告別婚姻。
記者江芷稜/綜合報導
璟宣和前夫讀書時期展開交往，由於對方有卡債問題，雙方約會都是各付各的，後來懷孕結婚，另一半開車陪她產檢，都會開到加油站，詢問她要加多少錢的油，要她支付油錢，更誇張的是生產時，她因為難產從自然產改為剖腹產，在醫院住了5天後，老公出院後對她講的第一句話竟是「那個剖腹產是2萬多塊，等你坐完月子之後，再提出來還給我」，令人相當傻眼。
她當下認為自己有保險給付，覺得很合理，生第二胎時卻被朋友提醒保險費也是自己繳的，雙方付出不對等，前夫卻認為男女平等，各付各的很合理；後來她約前夫去美國探視姊姊，當作度蜜月修復感情，老公卻以不想錯過朋友婚禮為由拒絕，成為壓垮婚姻的最後一根稻草。
璟宣說，幸好和前夫離婚後還是像家人，關係沒有決裂，一個人過生活反而更自在。網友也為她抱不平，留言「剖腹產的錢都要AA，真的好誇張哦」、「第一胎已發現有問題還能第二胎，這我就聽不下去了」、「懷孕不只是女生的事，望周知」。